شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تقاوم البكتيريا بعض المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المسالك البولية أمر شائع الحدوث، وتعانى الكثير من النساء من هذا النوع على الأقل عدة مرات على مدار حياتهن.

وعلى الرغم من سهولة علاج وتشخيص التهاب المسالك البولية، إلا أن تقارير طبية أشارت وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" إلى أن أمراض المسالك البولية أصبحت الآن صعبة في العلاج، ويرجع إلى أن البكتيريا أصبحت مقاومة للأدوية التى تؤخذ عن طريق الفم، خاصة الأنواع البسيطة أو الناتجة عن تجربة مريض.

وعند فشل علاج التهاب المسالك البولية، تتكرر الأعراض بعد بضعة أيام، بسبب فشل الأدوية في مقاومة البكتيريا التى تتعلم البقاء على قيد الحياة، هذا لأن المضادات الحيوية يتم الحصول عليها بسهولة عن طريق التداوى الذاتى، وتتسبب الجرعات غير الكافية وغير الملائمة من المضادات الحيوية إلى عدوى مقاومة للعقاقير تهدد الحياة.





أسباب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

قدرة البكتيريا على البقاء والتحور والمقاومة تعد تهديدا مثيرا للقلق، وقد تشمل أسباب هذه المقاومة:

١ - عدم الحاجة إلى 50% من جميع المضادات الحيوية الموصوفة.

٢- وصف نوع مضاد بشكل غير مناسب أو العلاج الذاتى من قبل الشخص.

٣- الاستخدام الزائد وغير الصحيح للمضادات الحيوية.

٤- إساءة استخدام العقاقير التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) .

٥- الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية بدون وصفة طبيب للظروف الفيروسية مثل نزلات البرد والأنفلونزا المعتدلة.





نصائح لضمان علاج التهاب المسالك البولية بشكل صحيح:لضمان أن يتم التعامل مع عدوى المسالك البولية بشكل مناسب، يجب على لشخص اتباع الآتى:

اتبع نصائح طبيبك جيدا.

لا تستخدم مواقع البحث للحصول على الدواء من تلقاء نفسك.

الامتناع عن طريقة التدواى الذاتى بحصول مشورة من صديق.

أكمل دورة المضادات الحيوية التي يحددها الطبيب، ولا توقف الدواء بشكل مفاجئ لمجرد أنك تشعر ببعض التحسن.

لا تعدل أو تضيف العقاقير دون نصيحة طبيبك.