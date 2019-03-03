شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..ما هى المشاكل الصحية المرتبطة بالتهاب البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد البنكرياس من أعضاء الجسم الهامة التى تساهم فى تنظيم نسبة السكر بالدم، وللتعرف أكثر عن هذا العضو عليك قراءة هذا التقرير وفقا لموقع " medicalnewstoday ".



بنكرياس

ما هو دور عضو البنكرياس بالجسم؟

أشار التقرير، إلى أن البنكرياس من الأعضاء الهامة لجسم الإنسان، وعند تعرضه لأى مشكلة صحية يؤثر على جميع أعضاء الجسم الأخري، حيث إنه يعمل على إنتاج الإنزيمات الهضمية وامتصاص الطعام وتنظيم نسبة السكر بالدم.

ماذا يعنى الإصابة بالتهاب البنكرياس؟

عند إصابة البنكرياس بالتهاب يزيد ذلك فرص الإصابة بالسكر، وللعلم فقد يكون هذا الالتهاب مزمن ويزداد أو يقل، ولكنه يتسبب فى حدوث انسداد فى القناة البنكرياسية ويزداد فرص الإصابة بتكوين حصوات أو ورم وتراكم العصارات الهضمية.



التهاب البنكرياس

ما هو السبب وراء تعرض البنكرياس للالتهاب؟

تزداد نسبة الإصابة بالتهاب البنكرياس عند التعرض لبعض الأمراض كحصوات فى المرارة أو الإكثار من تناول الكحوليات أو نتيجة لسوء الحالة النفسية.

ما هي أعراض الإصابة بالتهاب بالبنكرياس؟

هناك العديد من الأعراض التى تكون جرس للإنذار لوجود مشكلة فى البنكرياس، ومنها ألم وانتفاخ فى البطن، الرغبة الملحة في القيء، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، ألم شديد في عضلات الجسم.

ما هو علاج التهاب البنكرياس؟

المسكنات هي أساس علاج التهاب البنكرياس وأيضا الإكثار من تناول السوائل، وفي حالة عدم التحسن عليك الذهاب للطبيب لأن ذلك قد يكون مؤشر لإجراء عملية في البنكرياس.

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