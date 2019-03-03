دواعي استعمال مرهم ساليبت Salibet

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يحتوي مرهم ساليبت على اثنين من المكونات النشطة، و هي ديبروبيونات بيتاميثازون وحمض الساليسيليك.

دواعي استعمال مرهم ساليبيت

يستخدام مرهم ساليبت لعلاج اضطرابات الجلد الالتهابية ، مثل :

الأكزيما.

الصدفية.

كما يمكن استخدام مرهم ساليبت في علاج الالتهابات الجلدية التي تستجيب للعلاج بمركبات ( بمشتقات ) الكورتيزون .

لا ينصح باستخدام مرهم ساليبت من قبل الأطفال نظرا لخطر الآثار الجانبية ، إلا تحت إشراف طبي مختص .

كيفية عمل مرهم ساليبيت

– إن الحساسية أو التهيج في الجلد أو الاصابة ببعض الأمراض أو تعرض الجلد لمؤثرات ضارة مثل الجفاف الحاد أو تعرض الجلد للاحتكاك مع عوامل يمكن أن يسبب تهيج الجلد ، وجميع هذه العوامل يمكنها أن تسبب التهاب الجلد ، و يحدث التهاب الجلد نتيجة افراز الجهاز المناعي لمواد كميائية معينة تجعل المكان المتضرر يبدأ في الاحمرار و الانتفاخ و الشعور بالحكة و السخونة في المكان المتضرر .

– بيتاميثازون ( أحد مكونات مرهم ساليبت) هو نوع من الأدوية يسمى كورتيكوستيرويد موضعي، و هو دواء يستخدم لتقليل الالتهاب، و يعمل بيتاميثازون على الجلد عن طريق العمل داخل خلايا الجلد لتقليل إطلاق هذه المواد المسببة للالتهاب ، و يقلل من التورم والاحمرار و الحكة، والبيتاميثازون هو كورتيكوستيرويد قوي يستخدم في علاج مجموعة واسعة من الأمراض الجلدية الالتهابية، مثل الاكزيما.

– الكيراتين هو البروتين الذي يشكل جزءا من بنية الجلد.، و في حالات مثل الصدفية والأكزيما المزمنة ، تفرز خلايا الجلد كميات مفرطة من الكيراتين مما يؤدى إلى تصلب هذه الخلايا ، ويجعل الجلد أكثر جفافا و يكون قشور على سطح الجلد ، و هذا يسبب التهاب الجلد و الشعور بالحكة ، كما أن مادة الكيراتين تقلل من درجة امتصاص الأدوية الاخرى عبر الجلد ، و حمض الصفصاف ( حمض السالسيلك ، أحد المكونات الفعالة فى ساليبت ) هو نوع من المواد الفعالة ، وهو يعمل عن طريق كسر الكيراتين، مما يساهم في تقليل الآثار المترتبة على تكون الكيراتين .

– حمض الصفصاف يساعد على تنعيم وتحسين مظهر الجلد المتقشر. كما أنه يساعد على تحسين تغلغل البيتاميثازون ( المكون الاخر في ساليبت ) عبر الجلد، مما يجعله أكثر فعالية .

– يتم استخدام ساليبت ( مزيج بيتاميثازون + حمض السالسيلك ) لعلاج الجلد الجاف و المتقشر ، واضطرابات الجلد الالتهابية مثل الأكزيما والصدفية، عندما تتكون طبقة سميكة على الجلد تحول دون استيعاب الكورتيكوستيرويد.

معلومات هامة عن مرهم ساليبت

– يستخدم ساليبت خارجيا على الجلد فقط.

– ينبغي استعمال طبقة رقيقة وبالتساوي على المنطقة المصابة حسب توجيهات الطبيب.

– يجب تجنب وصول ساليبت الى العيون ، أو الوصول إلى داخل الفم أو الأنف.

– يجب غسل اليدين جيدا بعد استعمال مرهم ساليبت ، ما لم تكن اليدين هي المنطقة المستهدفة بالعلاج .

– إذا تم استخدام مرهم ساليبت ، على المدى الطويل، أو على مناطق واسعة من الجلد، فهذا يزيد من خطر الآثار الجانبية الموضعية المحتملة مثل ترقق الجلد، كما يمكن أن يؤدى ذلك الى انخفاض في إنتاج الهرمونات الطبيعية من الغدة الكظرية. لهذا السبب، ينبغي تجنب الاستخدام المتواصل للمرهم ، على المدى الطويل ، كلما كان ذلك ممكنا، خاصة في الأطفال ، كما يجب تجنب استعمال ساليبت على مناطق واسعة من الجلد كلما أمكن ذلك .

– إذا لم تتحسن الحالة خلال أسبوعين من استعمال ساليبت ، فيجب عليك استشارة الطبيب.

– لا ينبغي استعمال ساليبت ، لفترة أطول من خمسة أيام على الوجه ، كلما كان ذلك .

– لا ينبغي استعمال ساليبت ،فى الأطفال لفترة أطول من خمسة أيام ، كلما كان ذلك ، و إذا كان لا بد من الاستمرار في استعمال ساليبت لدى الأطفال لفترات أطول ، فينبغي إعادة النظر في علاج الأطفال بـــ ساليبت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، كما ينبغي متابعة معلات نمو الطفل .

– عندما يوصف ساليبت لعلاج الصدفية ، فيجب أن يكون هناك فحوص منتظمة مع الطبيب، لأنه و على الرغم من أن ساليبت قد يكون مفيدا لعلاج الصدفية في المدى القصير، و لكن في بعض الأحيان يمكن أن يجعل حالة الصدفية أسوأ، ويمكن أن يتسبب في حالة من الانتكاس بعد توقف العلاج.

ينبغي استخدام مرهم ساليبت بحذر في الحالات التالية

– الأطفال.

– الصدفية.

لا ينبغي أن تستخدم مرهم ساليبت في

– حب الشباب.

– اضطراب التهابي مزمن في بشرة الوجه (حب الشباب الوردية).

– الطفح الجلدي الالتهابي حول الفم (التهاب الجلد حول الفم).

– الحكة حول الدبر والأعضاء التناسلية.

– طفح الحفاض.

– الالتهابات الجلدية البكتيرية، مثل القوباء.

– الالتهابات الجلدية الفطرية مثل مرض القلاع، القوباء الحلقية، القدم الرياضي.

– الالتهابات الجلدية الفيروسية، مثل جدري الماء، القوباء المنطقية، والقروح الباردة أو الهربس البسيط.

– هذا الدواء لا ينبغي ان يستخدم اذا كان لديك حساسية من أي من مكوناته.

الحمل والرضاعة

– لا ينصح أن يستخدم ساليبت أثناء الحمل ما لم يعتبر ضروريا من قبل الطبيب.

– إذا تم وصف ساليبت من قبل الطبيب ، فأنه لا ينبغي أن يستخدم في مناطق واسعة من الجلد، أو لفترات طويلة من الزمن.، و لا يجب تغطية المنطقة بضمادة بعد استعمال ساليبت .

– لا ينبغي أن يستخدم ساليبت أثناء الحمل ما لم يعتبر ضروريا من قبل الطبيب.، و إذا تم وصف ساليبت من قبل الطبيب للأم المرضع ، فأنه لا ينبغي أن يستخدم في مناطق واسعة من الجلد، أو لفترات طويلة من الزمن.، و لا يجب تغطية المنطقة بضمادة بعد استعمال ساليبت .

– إذا تم استعماله في منطقة الصدر ( المحيطة بالحلمة ) فينبغي غسل المكان جيدا قبل الرضاعة الطبيعية ، ثم إعادة دهانة بعد ذلك.

الآثار الجانبية لمرهم ساليبيت



قد يحدث نتيجة استخدام ساليبت شعور بالحرقان ،و الحكة و احساس بلسعة خفيفة أو جفاف في موضع الاستخدام ، ولكن هذه الأعراض في العادة لا تدوم إلا لفترة قصيرة ، و في حال ما إذا كان أي من هذه الاثار مستمرة او متفاقمة فيجب عليك ان تخبر الطبيب أو الصيدلي .

إذا تم أستعمال ساليبت وفقا لتعليمات الطبيب و طبقا للجرعات الموصى بها ، من النادر أن يتم امتصاص ساليبت من الجلد إلى مجرى الدم، و لكن في حال حدوث ذلك ( و هذا أكثر احتمالا في الاطفال أو في الأشخاص الذين يستخدمون ساليبت لفترات طويلة أو على مساحات واسعة من الجلد ) ، فأن ذلك قد يؤدى إلى الاثار الجانبية التالية :

– الشعور بتعب و ارهاق غير عادى .

– فقدان الوزن.

– الصداع.

– تورم الكاحلين أو القدمين .

– زيادة في العطش .

– زيادة معدل التبول .

– مشاكل و اضطرابات في الرؤية

يجب الحصول على المساعدة الطبية على الفور إذا لاحظت أي أعراض خطيرة لحدوث رد فعل تحسسي ، بما في ذلك :

– الحكة .

– الطفح الجلدي .

– الدوخة الشديدة .

– صعوبة التنفس .

– تورم (في الحلق واللسان والوجه بشكل خاص ) .