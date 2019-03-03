فصل مُعلمة أميركية لشنها هجومًا عنصريًا ضد مصرية مسلمة في تكساس

فُصلّت مُعلمة في ولاية تكساس، بعد التقاط فيديو لها، وهى تشن هجومًا عنصريًا ضد امرأة مسلمة مصرية، في موقف للسيارات التابع إلى أحد المتاجر في الولاية الأميركية.

وأوضحت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن مي محمد، كانت في موقف للسيارات في غرب هيوستن، عندما اقتربت منها المعلمة وبدأت تصرخ في وجهها، مستهدفةً حجابها بعبارات عنصرية، حيث قالت لها "اللعنة عليك أيتها الساقطة، عودي إلى بلادك".

وأوضحت الصحيفة، أن مي محمد تعيش في هيوستن، منذ ثلاث سنوات، بتأشيرة من مصر مع زوجها وأطفالها الأربعة، وتقول إنها كانت تملأ قنينة مياه خارج المتجر، عندما أخذت المرأة مجهولة الهوية في التحديق بها، ثم اقتربت منها وبدأت في توبيخها.

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والتقطت مي هاتفها، لتسجيل ما يحدث وردت بصوت ضعيف قائلة، "أرجوكي مرة أخرى؟، سأضعها على وسائل الإعلام الاجتماعية".

وقالت مى لصحيفة "هيوستن كرونيكل" أنها ""شعرت بالكراهية عندما نظرت إلي. لا أعرف لماذا".

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حقق الفيديو انتشارًا كبيرًا على وسائل التواصل حيث بلغ عدد المشاهدات 33000 مشاهدة.

وتبين فيما بعد أن المرأة المجهولة وراء الهجوم هى معلمة فى مدرسة اوتى الدولية فى هيوستن وتم طردها لاحقا بعد انتشار الفيديو، وفقا ل Click2Houston.

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