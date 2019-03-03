"الطماطم المطهوّة" تساعد في الحماية من سرطان الكبد

كشفت دراسة أجريت في جامعة تافت الأمريكية، أن الأطعمة التي تحتوى على الصلصة والكاتشب والطماطم تساعد في الوقاية من سرطان الكبد،

مؤكدة أن الطماطم تحتوي على توليفة رائعة لمحاربة سرطان الكبد وخاصة عنصر الليكوبين الذي ينشط بعد طهي الطماطم، حيث يتسبب الإفراط في أكل الدهون في تزايد الالتهابات وحدوث ما يعرف بالكبد الدهني، وهو أحد عوامل نمو أورام الكبد.

أقرأ أيضاً : طريقة اعداد وتحضير مكرونة مع الدجاج الحار والطماطم

ووفقاً لهذه الدراسة تتطلب حماية الكبد من تأثيرات هذا النظام الغذائي تناول الكثير من الطماطم. وكانت دراسات سابقة قد وجدت أن الليكوبين الذي تحتوي عليه الطماطم يحمي من نمو سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون.

Advertisements

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دراسة تكشف أهمية أوراق نبات الفسميا في علاج سرطان الكبد

الأسبيرين يساعد على الحماية من الإصابة بسرطان الكبد