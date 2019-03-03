تعرفي علي قائمة الأطعمة التي يجب عليك تجنّبها خلال الدورة الشهرية

خلال الدورة الشهرية من المهم مراقبة المأكولات التي تتناولينها لأن بعض الأطعمة يمكن أن تزيد الأعراض سوء. يجب ان تتناولي الطعام الصحّي أثناء فترة الدورة الشهرية وتحدّي الكثير من رغباتك المتطرفة وغير الصحّية لأن الأطعمة التي نأكلها يمكن أن تأثّر بشكل كبير على أجسامنا.

علما انه خلال فترة الحيض، يرتفع معدّل الهرمونات في الجسم الأمر الذي يؤدّي إلى الشعور بالتعب والارهاق، لذا من المهم التأكد من عدم تناول الأطعمة التي تجعل الأمور أسوءإليكِ قائمة بالأطعمة التي يجب عليك تجنّبها خلال الدورة الشهرية:

الكافيين

تؤثّر التقلّبات الهرمونية على حالتك المزاجية وآخر ما تريدين القيام به هو إدخال إلى نظامك اي نوع من المنّبه القوي مثل الكافيين الذي سيزيد من حساسيتك وغضبك. لا ينطبق ذلك على القهوة فقط، بل أيضاً عليك الامتناع من تناول المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة لأنها غالباً ما تكون غنيّة بالكافيين.

منتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان بما في ذلك الحليب واللبن والقشدة والجبن والأيس كريم على الكثير من الدهون التي قد تؤدي إلى زيادة الالتهاب والتهيج الأمر الذي قد يزيد من آلام الدورة الشهرية. كما يعتقد أن منتجات الألبان تسبّب زيادة في إنتاج المواد الكيميائية التي تسمى البروستاجلاندين والمسؤولة عن التشنّجات.

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اللحوم الدهنية والمعلّبة

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أي نوع من اللحوم التي تحتوي على دهون مرئية ستحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة. تخلق اللحوم الحمراء، على وجه الخصوص، يمكن تسبّب زيادة في البروستاجلاندين تماماً مثل منتجات الألبان، الأمر الذي يزيد من حدّة آلام الحيض. تحتوي اللحوم المعلّبة على المواد الحافظة وفي بعض الحالات الملح مما يزيد من احتباس الماء في الجسم.

الأطعمة المصنّعة

عندما نفكر في الأطعمة المصنّعة، يتبادر إلى أذهاننا الطعام المعلّب والوجبات الجاهزة. ولكن في الواقع، محلات السوبر ماركت مليئة بالأطعمة المعلّية التي يصعب تجنّبها. غالبًا ما تكون الأطعمة المعلّبة غنيّة بالملح والدهون اوالكربوهيدرات المكرّرة والمواد الكيماوية المضافة وستجعلك تشعرين بالمزيد من الانتفاخ والتعب وعدم الارتياح.

الحلويات والسكر

تسبّب الحلويات ارتفاعا مفاجئا في مستويات الطاقة، الأمر الذي يعطي الشعور بالراحة في البداية، ولكن التعب والانزعاج فيما بعد. من ناحية أخري، يحفّز السكر الالتهابات في الجسم ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم مجموعة كاملة من الأعراض بما في ذلك التهاب المثانة.

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