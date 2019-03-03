شكرا لقرائتكم خبر عن متى يصبح من المفيد لجسمك التوقف عن تناول الحليب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحليب له العديد من الفوائد على الجسم، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم، وهذا يساهم بشكل كبير فى تقوية صحة الأسنان والعظام، ولكن أكد التقرير المنشور عبر موقع " .theactivetimes"، أن الامتناع عن تناول الحليب قد يكون له بعض الأضرار ولكن له فوائد فى هذه الحالات.

- يحتوى الحليب علي فيتامين "د" والكالسيوم والبروتين، فهذه العناصر هامة لصحة العظام، ولذا عند عدم تناوله يؤثر ذلك علي صحة العظام، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالهشاشة وأيضا الإصابة بكسور.

- نظرا لاحتواء الحليب على نسبة جيدة من البوتاسيوم، فتناوله يساهم فى تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من ارتفاعه، ولذا عند نقص نسبته فى الجسم يتسبب ذلك فى ارتفاعه.

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- من فوائد عدم تناول الحليب، الظهور ببشرة خالية من العيوب، وذلك يرجع إلي احتوائه على مواد تحفز الغدد الزيتية بالبشرة، ولذا عدم تناوله يقلل فرص ظهور البثور والحبوب.

- يحتوى الحليب علي سعرات حرارية عالية، وهذا يساهم في زيادة الوزن بشكل ملحوظ، ولذا عدم تناوله يقلل من زيادة الوزن.

-لمرضى الكولسترول المرتفع عدم تناولك للحليب يساهم في تنظيم نسبته، لأن الحليب يحتوي علي نسبة عالية من الدهون التى تساهم فى ارتفاع نسبته بشكل كبير.