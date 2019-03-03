ماهي فرشاة السيلوليت

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فرشاة السيلوليت يطلق عليها الفرشاة الجافة للجسم، وهي أحد الوسائل التي تستخدم لتنظيف الجسم بطريقة جافة، وقد استخدم القدماء هذه الطريقة من أجل التخلص من السموم الموجودة في الجسم ، وازالة الجلد الميت أيضا ، وقد اختلفت الأدوات التي يتم استخدامها في تنظيف الجسم بطريقة جافة، من بينها رمال البحر، والفرشاة التقليدية، وكيزان الذرة الجافة ، وما إلى ذلك من أدوات متنوعة، حتى تم ابتكار الفرشاة الجافة .

فوائد الفرشاة الجافة وطريقة استخدامها

_إزالة طبقات الجلد الميت ، وتقشير الجلد ، مما يعمل على تجديد خلايا البشرة والتخلص من السموم ، ويؤدي ذلك إلى تحسين صحة الجسم بصفة عامة.

_ تساعد الفرشاة الجافة على تقوية عضلات الجسم وزيادة تدفق الدورة الدموية

_ تعمل على إعادة توزيع رواسب الدهون في الجسم .

_ تقوم فرشاة السيلوليت باحسين

عملية التصريف الليمفاوي حيث تدفع الأجزاء الكبيرة من البروتينات إلى داخل الدورة الدموية، مما يعمل على التخلص من الماء الزائد.

المساعدة على التقليل من السيلوليت.

_ تساعد فرشاة السيلوليت على الشعور بالراحة والتخلص من الشعور بالتوتر والضغوط اليومية .

طريقة استخدام فرشاة السيلوليت أو الفرشاة الجافة

يجب أن تكون فرشاة الجسم جافة تماما ويتم تمشيط الجسم بالفرشاة من ناحية القلب حتى يتم تنشيط الدورة الدموية في الجسم .

يتم البدء بتدليك القدمين ثم الاتجاه إلى أعلى ، ثم الساقين من ناحية الأمام والخلف، ومن ناحية اليمين إلى اليسار.

يجب التركيز على تكرار التمشيط عدة مرات في نفس الاتجاه.

ويجب أن لا تزيد فترة عملية التدليك عن ربع ساعة، من أجل تجنب حدوث تهيج للجلد.

يجب أخذ حمام دافئ، بعد الانتهاء من التدليك، كما يجب ترطيب الجلد جيدًا بأي زيت من الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت بذور العنب أو زيت الأرجان للاستمتاع بالفوائد الكثيرة للفرشاة في تنعيم البشرة وترطيبها. .

بعض النصائح عند استخدام فرشاة الجسم الجافة

يجب اختيار فرشاة مصنوعة من ألياف الصبار أو الألياف الطبيعية ، ويجب أن تكون شعيرات الفرشاة ناعمة حتى تخدش الجلد

يجب تجنب استخدام الفرش المصنوعة من البلاستيك.

يجب الابتعاد عن المناطق الحساسة والناعمة في الجسم مثل الوجه والأعضاء التناسلية.

لا يجب تمشي المناطق التي تعاني من تهيجات الجلد.

قد تصاب البشرة باحمرار خفيف وهذا أمر طبيعي بعد التمشيط.

يجب التوقف عن التمشيط، في حالة حدوث تهيج .

يمكن استخدام الفرشاة الجافة كعادة أساسية من أجل الحصول على أفضل النتائج للعناية بالجسم.

قد يتطلب الأمر بضعة أسابيع من الاستخدام اليومي، من أجل ملاحظة النتائج الفعالة في مظهر الجسم .

لكن بالتأكيد تلك الفروق الواضحة على تحتاج الى بعض الصبر والمجهود .

طرق أخرى للتخلص من السيلوليت

يعرف سيلوليت الأفخاذ بأنه عبارة عن مظهر الجلد غير أملس ، يغطي منطقة الأفخاذ ، حيث تعتبر أكثر المناطق التي يتكون فيها السيلوليت .

تعاني أغلب النساء بمختلف أعمارهن من السيلوليت، والرجال أقل عرضة للإصابة به.

لا يعتبر السيلوليت مشكلة صحية خطيرة ولكنه يجعل مظهر الجلد غير لائق ، ويوصف بأنه ملمس قشر البرتقالة .

أنواع السيلوليت

انواع السيلوليت هي السيلوليت الرخو وهو أبسط أنواع السيلوليت وأكثرها انتشارا ، بعد ذلك يأتي السيلوليت المائي ويتكون نتيجة احتباس كميات كبيرة من الدهون بين السوائل فتسبب إعاقة سريان الدورة الدموية وتؤدي إلى الشعور بالألم ، والنوع الثالث هو النوع الجامد وهو تكوّن طبقة صلبة من الدهون بين العضلات والجلد.

طرق التخلص من السيلوليت

أولا استخدام الخلطات

تعتمد طرق التخلص من السيلوليت على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتكسير الدهون المتكتلة إلى جانب الترطيب العميق للجلد ، لكي يستعيد طبيعته .

يفضل تقسيم الأفخاذ لمناطق متعددة ثم يتم وضع الوصفات عليها بالتتابع .

والهدف من ذلك هو التركيز على جميع المناطق بصورة متساوية.

ما يساعد على الحصول على نتائج أفضل .

يمكن تدليك الأفخاذ بالمزيج في حركات دائريّة لعدّة دقائق، ثمّ تترك لمدة ساعتين .

ويمكن أيضاً ارتداء شورت ضاغط، وممارسة بعض التمرينات الرياضيّة، .

ومن أهم خلطات التخلص من السيلوليت :

الشوفان وزيت اللوز:

يتم مزج ملعقة من الشوفان، مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من كل من زيت الكافور، وزيت الصفصاف، وزيت اللافندر، وزيت اللوز الحلو، وتمزج مع بعضها.

ثانيا اتباع نظام غذائي

يحتاج نظام التخلص من الدهون المتكتلة الى نظام غذائي خالي من الدهون .

وبمجرد أن يتم تدليك السيلوليت يبدأ في الاختفاء تدريجيا وذلك لأن الدهون المكوّنة السيلوليت بمجرّد تدليكها، فالتدليك يحفّز حرق الدهون فيها .

ويجب اتباع نظتم غذائي عن طريق بالإكثار من تناول الخضار والفواكه، وتقليل من الدهون المشبعة، ومن معدلات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين .

كما يجب أن يحصل الجسم على الفيتامينات والمعادن اللازمة، لانه يحتاجها من أجل ضبط مستويات الأيض، وحرق الدهون، وإصلاح الجلد، خصوصا فيتامين ج، الذي يتم الحصول عليه من البرتقال، والجريب فروت، والجوافة،

وفيتامين أ ويمكن الحصول عليه من الحليب كامل الدسم ولكن لا يجب الإكثار منه، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبع .

وفيتامين هـ ويمكن الحصول عليه من زيت الزيتون، والأفوكادو.

ممارسة الرياضة ،و لان الرياضة تزيد من نسبة حرق السعرات الحراريّة، ما يساعد على حرق مزيد من الدهون، ومنع ترهل الجلد، كما تساعد الرياضة على تقوية عضلات الأفخاذ، وشدها، ومن أفضل الرياضات: الجري. السباحة، تمارين القرفصاء ركوب الدراجة. . تسلق السلالم .

السيلوليت هو أحد المشاكل التي تواجه نسبة كبيرة من النساء ، وتستخدم فرشاة الجسم الجافة من أجل تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتقليل نسبة السيلوليت والتخلص من الجلد الميت ، ويمكن أيضا التخلص من السيلوليت عن طريق ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي مخصص واستخدام بعض الخلطات