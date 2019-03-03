دواعي استعمال ” كريم كورتيدرم ” .. ” Cortiderm “

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” كريم كورتيدرم ” يستخدم هذا الدواء لعلاج الأمراض الجلدية ويعتبر من الأدوية التي تستخدم للجلد ويحتوي على المادة الفعالة القوية هيدروكورتيزون، كما أنه قابل للذوبان وهو من الأدوية الموضعية التي تعمل كمضاد قوي للالتهاب وبه مادة قابضة للأوعية، كما أنه يوجد به كورتي ستيرويد وهو عبارة عن مادة موضعية تطبق على الجلد في أماكن الالتهابات.

دواعي استعمال دواء كورتيدرم كريم Cortiderm Cream



أهم دواعي استخدام كريم كورتيدرم

1- يستخدم الكريم لعلاج الأمراض الجلدية المختلفة.

2- علاج فعال لأمراض الصدفية.

3- يستخدم الكريم لعلاج الأكزيما أيضا .

4- يستخدم علاج الحزاز البسيط الذي يصيب الجلد.

5- يمكن أن تستخدم الدواء للأمراض الجلدية التي تسبب إفراز الكثير من الدهون.

6- يستخدم لعلاج التهابات الجلد القشرية.

7- يساهم الدواء أن في علاج التهاب الجلد والحكة.

الجرعة وطريقة استعمال كورتيدرم كريم Cortiderm Cream



لكل كريم طريقة استخدام محددة ويستخدام كريم كورتيدرم كالآتي

1- يمكنك أن تضع الكريم من مرة حتى 4 مرات يوميا ويمكنك أن تقوم بتزويد الفترة الزمنية بين الجرعة والأخرى، ومع تحسن حالتك كلما كانت الجرعة بسيطة وأقل مما هي عليه.

2- ويمكن أن تستخدم الكريم من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع الواحد بعد ما تتحسن الصحة تماماً، وينبغي أن تقوم بتدليك جسمك بالكريم جيداً من أجل أن يمتصه الجلد.

الآثار الجانبية لدواء كورتيدرم كريم Cortiderm Cream



لا يوجد الكثير من الآثار الجانبية لبعض الأشخاص ولكن في حالة زيادة الجرعة أو تقليلها من تلقاء نفسك قد يحدث كالآتي

1- في بعض الأحيان يحدث الجفاف للجلد.

2- قد يسبب حكة شديدة.

3- الإصابة بالشعور بالحرقان الشديد في الجلد.

4- حدوث تهيج موضعي في الجلد.

5- الإصابة بالألم الجلدي.

6- حدوث تغير شديد في طبيعة الجلد ولونه.

7- التهابات مختلفة في الجريبات.

8- زيادة كبيرة في نمو الشعر في الجلد.

9- الإصابة بالتهابات الجلد التماسي .

10- حدوث خلل في الجلد.

11- الإصابة بخلل الكبير في الوظيفة الغدية.

12- الضمور الجلدي الكبير.

13- حدوث عدوى ثانوية .

الاحتياطات و موانع استعمال دواء كورتيدرم كريم Cortiderm Cream



هناك الكثير من موانع الاستعمال التي يجب التعرف عليها عند تناول هذا الدواء ومن بينها :

1-في حالة الإصابة بأي نوع من الحساسية يجب أن تمتنع عن استخدام الكريم.

2-لا ينصح باستخدام الكريم في حالة وجود حساسية من المادة الفعالة.

3-لا تستخدم الكريم في حالة الإصابة بالتهابات الجلد الفطرية والبكتيرية.

4-لا يجب أن تستخدم الكريم في حالة الإصابة بمرض الدرن.

أما بالنسبة للاحتياطات التي يجب أن تعرفها جيدا وهي كالآتي



1- يجب أن لا تلامس العين في حالة وضع الكريم على الجلد حتى لا تنتشر العدوى البكتيرية أو العدوى الفطرية.

2- زيادة الأعراض الخاصة بالغدة الكظرية بسبب وجود الكورتي ستيرويد.

3- تؤثر الأدوية التي تحتوي على الكورتيستيرويد على الأجنة بشكل عام ، لذلك ينصح الحامل بعدم استخدام هذا النوع من الدواء ويجب أن تستشير الطبيب أولا حتى لا يحدث ضرر لها أو لجنينها.

4-ينبغي أن تتبع الجرعة الصحيحة التي يعطيها لك الطبيب حتى لا تتأثر صحتك أبدا .

5-لا ينبغب أن تترك هذا النوع من الأدوية في أيدي الطفل.

التفاعلات الدوائية لدواء كورتيدرم Cortiderm مع الأدوية الأخرى



يجب أن تعرف ما هي التفاعلات الدوائية التي تتم عند تناول الدواء عند استخدام أي نوع من الأدوية ويجب أن لا تستخدم الأدوية إلا بعد القيام باستشارة الطبيب فلا يجب أن تتناول أدوية الكورتيزون والكولين ومضادات التخثر و الريفامبين والكثير من الأدوية الأخرى التي تسبب خطأ في المعدة عندما تستخدم الكريم مع هذه الأدوية.

ومن الأدوية الأخرى التي يجب أن تتناولها مثل حاصرات قنوات الكالسيوم والاستروجين وبعض الأدوية الأخرى التي تصيب الجسم بالالتهابات والأمراض الأخرى فلذلك يجب استشارة الطبيب .

سعر دواء كورتيدرم كريم Cortiderm Cream



– سعر دواء كورتيدرم كريم بتركيز 1% 30 جم في الأسواق السعودية 16.35 ريال سعودي.