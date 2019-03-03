انت الان تتابع موضوع علاج الم الضرس الملتهب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ألم الأسنان، هو ألم في الأسنان أو هياكل الدعم الخاصة بهم أو الضروس، والتي تسببها أمراض الأسنان مثل التسوس أو الألم الذي يشير إلى الأسنان من قبل الأمراض غير السنية، وعندما تكون شديدة قد تؤثر على النوم، وتناول الطعام ، وغيرها من الأنشطة اليومية، وإذا كنت تعاني من ألم في الأسنان، اذهب إلى طبيب أسنان في اسرع وقت ممكن، وفي غضون ذلك استخدم بعض العلاجات المنزلية للحصول على راحة قصيرة الأجل .

علاج التهاب الاسنان في المنزل

1- المضمضة بالمياه المالحة

حتى يمكنك الوصول إلى طبيب الأسنان فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو الماء الدافئ والمالح في فمك، ومزيج جيد هو 1/2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام إلى 8 أونصات من الماء، ثم المضمضة بها داخل الفم وبصقها لا تبتلعها، ويمكنك أيضا تنظيف الأسنان حول بطن الأسنان والضروس لإزالة أي أجزاء من الطعام قد تكون عالقة .

2- مسكنات الألم

يقترح أطباء الأسنان عقار اسيتامينوفين للأطفال، وبالنسبة للبالغين اختر من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأيبوبروفين، وإذا اخترت الأسبرين ابتلعه لا تضعه على السن أو اللثة، فهذا العلاج الشعبي لا يعمل وقد يضر بداخل فمك .

3- الضغط البارد

إذا كان وجهك متورما ضع كيس ثلج على خدك، قد يساعد هذا في تخفيف الألم، ويمكن أن يعني التورم أيضا وجود خراج، ووجبة من الطعام في جذور الأسنان يمكن أن يسبب عدوى خطيرة في الفك والأسنان الأخرى، وتشمل العلامات الحمى واللثة الحمراء .

4- الثلج

ضع بعض الثلج في يدك على نفس الجانب من الجسم مثل الضرس التقرحي، وافركي الثلج في الفراغ بين إبهامك والسبابة لمدة 7 دقائق، أو حتى تتحول المنطقة إلى خدر، لماذا تعمل ذلك؟ لأن يعتقد الباحثون أن الثلج يوقف إشارات الألم إلى دماغك .

5- زيت القرنفل

هذا العلاج الطبيعي يخفف الألم، افركيها مباشرة على منطقة الحلق، أو انقعي كرة قطنية وارفعيها على الضرس واللثة، وقد يكون فعالا مثل البنزوكايين، وهو عنصر التخدير في جل الأسنان في الأسنان بدون وصفة طبية .

6- الثوم

عند سحق أحد هذه الفصوص تقوم بإطلاق الأليسين، وهو سائل زيتي وعلاج طبيعي وسوف يخفف الألم، ويمكنك محاولة مضغ قطعة من الثوم أو وضع قطع مفرومة على الضرس المصاب، إنه آمن ما عدا بالطبع للتنفس فهو حار بعض الشيء .

وتم استخدام طرق علاجية من قبل المعالجين الطبيعيين لعلاج أمراض الفم بما في ذلك آلام الأسنان في الليل، ووفقا لدراسة أجريت في عام 2015 تشتمل بعض العلاجات الطبيعية التي تم استخدامها على الم الاسنان والضروس :

1- القرنفل .

2- أوراق الجوافة .

3- لحاء المانجو .

4- بذور الكمثرى واللحاء .

5- أوراق البطاطا الحلوة .

6- أوراق عباد الشمس .

7- أوراق التبغ .

8- الثوم .

ما هي أسباب آلام الأسنان

يمكن أن يحدث ألم الأسنان بسبب حدوث شيء ما في أسنانك أو لثتك، كما يمكن أن يكون سببها الألم في أجزاء أخرى من الجسم، وتشمل الأسباب الشائعة لألم الأسنان ما يلي :

1- إصابة الفم أو الفك، يمكن أن تحدث هذه من صدمة حادة إلى منطقة الوجه .

2- التهابات الجيوب الانفية، التصريف من التهابات الجيوب الأنفية قد يسبب ألم الأسنان .

3- تسوس الأسنان، عندما تسبب البكتيريا تسوس الأسنان، قد تتعرض الأعصاب في أسنانك مما يسبب الألم .

4- خسارة ملء، إذا فقدت حشوة قد يتعرض العصب الموجود داخل السن .

5- الأسنان الخاملة أو المصابة، وفي بعض الأحيان يسمى خراج الأسنان، وصف هذا الشرط على أنه جيب القيح في السن .

6- الغذاء أو غيرها من الحطام المثبتة في أسنانك، يمكن أن تسبب المادة العضوية وغير العضوية الموجودة في أسنانك ضغطا بين الأسنان .

7- اضطرابات المفصل الصدغي، ويصنف TMJ على أنه ألم في مفصل الفك، ولكن يمكن أن يؤثر أيضا على أسنانك .

8- مرض اللثة، أمراض اللثة مثل التهاب اللثة أو أمراض اللثة عموما يمكن أن تسبب آلام في الأسنان أو الضروس .

متى يجب أن تذهب إلى طبيب الأسنان

راقب ألم الأسنان على مدار الـ 24 ساعة القادمة، إذا كان يهدأ فقد يكون لديك فقط تهيج، ولكن قم بتحديد موعد مع طبيب أسنانك إذا :

1- الألم شديد .

2- يستمر ألم الأسنان أكثر من يومين .

3- لديك حمى أو صداع أو ألم عند فتح فمك .

4- لديك صعوبة في التنفس أو البلع .

واعتمادا على ما تسبب في ألم في أسنانك فإن طبيب أسنانك سيحدد العلاج الذي يناسب حالتك، وإذا كان لديك تسوس الأسنان فقد ينظف ويملأ تجويفا في السن، وإذا كان السن قد انقسم أو تصدع قد يقوم طبيب أسنانك بإصلاحه أو اقتراح استبداله بسن مزيف، وإذا كان ألم أسنانك ناتجا عن عدوى الجيوب الأنفية فعادة ما تهدأ الأعراض بمجرد أن تختفي عدوى الجيوب الأنفية خلال يومين، وأحيانا بمساعدة المضادات الحيوية، فقط تأكد من استشارة طبيب الأسنان إذا استمر ألم الأسنان أكثر من يومين أو يسبب لك إزعاجا شديدا .