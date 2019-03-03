سيدة وابنها يُمنعان من ركوب طائرة أميركية بسبب لون بشرتها

تعرضت سيدة تنحدر من ولاية ساوث كارولينا، وابنها الرضيع، للتمييز بسبب مرض جيني وراثي يطفي على بشرتهما لونًا أحمر، حيث مُنعت من رحلة طيران كانت متجهة من مدينة إلباسو إلى دالاس داخل ولاية تكساس، ورفض طاقم الطائرة والركاب دخول المرأة وابنها الطائرة لعدم توافر إذن من طبيب يؤكد أنها لن تتسبب في عدوى جلدية للركاب.

وتقول الضحية إنها ما إن ركبت الطائرة حتى جاء أحد أفراد الطاقم وسألها حول ما إذا كانت تحمل أي وثيقة من الطبيب تسمح لها بالسفر على متن الطائرة. وأضافت المرأة في تدوينة على موقع فيسبوك أنها أوضحت لطاقم الرحلة أنها مصابة على غرار ابنها بمرض جيني يسمى "السُماك" (Ichthyosis) ويؤدي إلى عدة اضطرابات جلدية.

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وأوضحت أن الموظف الذي سألها بحث حول المرض في محرك البحث "غوغل" ثم عاد إليها وقدم اعتذاره لها، لكن الطاقم لم يسمح لها بالطيران وساعدها على حمل حقيبتها إلى خارج الطائرة. وأشارت إلى أن الطيار كان موافقا على إخراج المرأة كما أن الركاب كانوا راضين أيضا عما حصل وقالوا إنها لا تحمل إذنا من الطبيب. وتم حجز رحلة جديدة للمرأة إلى جانب ابنها بعد الإقامة في فندق لكنها تقول إنها تعرضت للتمييز بسبب مرض جيني.

ومن ناحيتها، اعتذرت شركة الطيران الأميركية "أميركان إيرلاينز"، عن طرد الراكبة جورادن فليك وابنها جاكسون بسبب لون بشرتهما الناجم عن مرض جيني نادر، معلنة فتح تحقيق بشأن الواقعة وقالت إنها ستعوض المرأة عن ثمن الرحلة. وكانت المرأة التي في طريقها إلى دالاس لأجل زيارة زوجها الذي يعمل في المجال العسكري وكان يستعد للانطلاق في مهمة.

وكتبت جوردان: "لم يحصل في حياتي أن تعرضت لهذه الدرجة من الإهانة"، وأضافت "كفوا عن الجهل وخصصوا وقتًا تستمعون فيه إلى الناس، فأنا لست مضطرة دومًا للشرح".

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