شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بورق اللورى.. هيظبط سكرك ويحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ورق اللواري من الأعشاب التي تسخدم في الطهي، ولها رائحة مميزة وتعطى للطهى مذاق مثير، وخلال دلع جسمك سنتعرف على فوائد ورق اللورى وفقا لموقع " healthline".



لورا

أشار التقرير، إلى أن ورق اللورى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، ومنها مضادات الأكسدة ومضاد الميكروبات، ولذا تناولها يحد من الإصابة بالالتهابات بالجسم وتمد الجسم بالنشاط والحيوية، كما أن تناولها باستمرار تحمى القلب من الإصابة بالعديد والعديد من الأمراض، التى تعزز صحة القلب، وتقوية الأوعية الدموية، وأيضا تقليل فرص الإصابة بالجلطات.



ورق لورا

كما أشار التقرير، إلي أن تناول ورق اللورى يساهم بشكل كبير في تقليل حدوث أى مشاكل في المبيض كالكيسات والالتقصات، وليس ذلك فقط بل أن تناوله بشكل مستر يقلل فرص الإصابة بالسرطان أو من تكوين الخلايا السرطانية.

يعد من أفضل الأعشاب التى تحد من الشعور والإصابة بالتوتر والقلق والاكتئاب، ولذا أسعى بتناوله باستمرار للحصول علي حالة نفسية جيدة.

ورق اللورى يساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بمرض السكر، وتنظيم نسبته للأشخاص المصابين به.