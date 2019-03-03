انت الان تتابع موضوع الامراض التي تؤدي الى ” شحوب الوجه “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

الشحوب المعروف أيضا بشرة شاحبة أو الوجه الشاحب، هو تغير غير عادي في لون الجلد مقارنة بالبشرة الطبيعية، وقد يكون ذلك بسبب انخفاض تدفق الدم والأكسجين أو بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن يحدث في جميع أنحاء بشرتك أو في جزء منها، ويجب أن ترى طبيبك إذا كان لديك تغيير مفاجئ سواء شحوب عام أو شحوب الوجه فقط .

أسباب الشحوب

السبب الرئيسي في شحوب الوجه والبشرة عموما هو فقر الدم، وهو حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من كريات الدم الحمراء، انها واحدة من أكثر الأسباب شحوبا، ويمكن أن يكون فقر الدم حادا مع تغيير مفاجئ أو مزمن ويتطور ببطء، وفقر الدم الحاد عادة ما يكون نتيجة لفقدان سريع للدم من الصدمة أو الجراحة أو النزيف الداخلي، وغالبا من المعدة أو الأمعاء، وفقر الدم المزمن شائع، ويمكن أن يحدث بسبب نقص الحديد أو فيتامين ب 12 أو الفولات في نظامك الغذائي .

وهناك أيضا أسباب وراثية لفقر الدم مثل مرض الخلية المنجلية والثلاسيميا، وفي هذه الظروف جسمك يجعل الهيموجلوبين غير فعال، وهذا هو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين، ويمكن أن يكون فقر الدم المزمن سببه أمراض مثل الفشل الكلوي المزمن أو قصور الغدة الدرقية، وبعض أنواع السرطان التي تؤثر على عظامك أو نخاع العظم يمكن أن تسبب أيضا فقر الدم بسبب ضعف إنتاج خلايا الدم على مدى أسابيع إلى شهور، وتشمل الأسباب الأخرى للشحوب ما يلي :

1- عدم التعرض الكافي للشمس .

2- الجلد الشاحب بشكل طبيعي .

3- التعرض للبرد الشديد والصقيع .

4- التعرض لصدمة (انخفاض ضغط الدم بشكل خطير) .

5- انسداد في شريان أحد الأطراف .

تحديد لون البشرة

يتم تحديد لون البشرة بعدة عوامل، بما في ذلك :

1- كمية الدم المتدفقة على بشرتك .

2- سمك بشرتك .

3- كمية الميلانين في بشرتك .

ويمكن ملاحظة الصباغ أيضا في المجالات التالية :

1- الأغشية الداخلية لأغطية العين السفلى .

2- راحة يديك .

3- أظافرك .

4- لسانك .

5- الأغشية المخاطية داخل فمك

ويمكن أن يكون الشحوب مظهرا من مظاهر المشاعر مثل الخوف، أو يمكن أن يكون علامة على وجود مشاكل طبية خطيرة مثل فقر الدم الشديد أو عدوى مجرى الدم أو الصقيع، والشحوب في الجفون الداخلية هي علامة منبهة لفقر الدم بغض النظر عن العرق، ويعتبر أيضا مؤشرا حساسا لفقر الدم الشديد .

أعراض الشحوب

1- سرعة دقات القلب .

2- ألم في الصدر .

3- ضيق في التنفس .

4- ضغط دم منخفض .

5- فقدان الوعي .

فقر الدم المزمن وانسداد الشرايين

في النساء نزيف الحيض الثقيل هو سبب شائع لفقر الدم المزمن، وفي العديد من أنحاء العالم يعد سوء التغذية سببا شائعا، وفي بعض الأحيان قد لا يكون لفقر الدم المزمن أي أعراض غير شحوب، أو تعب، أو حساسية للبرد، ويمكن أن يسبب انسداد الشرايين، أو نقص الدورة الدموية شحوبا، وهذا يحدث عادة في ذراعيك أو ساقيك، ويمكن أن يصبح جسمك مؤلما وباردا بسبب نقص الدورة الدموية .

متى يجب الذهاب إلى الطبيب عند التعرض للشحوب

اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت فجأة تعاني من شحوب معمم، وتعتبر الشدة حالة طبية طارئة عندما تكون مصحوبة بأعراض مثل :

1- الإغماء .

2- حمى .

3- قيء الدم .

4- نزف مستقيمي .

5- وجع بطن .

وتتضمن الأعراض الخطيرة الأخرى التي تتطلب عناية طبية فورية ما يلي :

1- ضيق في التنفس .

2- ألم وبرودة أحد الأطراف .

3- ألم في الصدر مع بداية مفاجئة من الشحوب .

إذا كنت تعاني من شحوب مفاجئ بالإضافة إلى أعراض حادة مثل الإغماء والحمى وآلام البطن، فعليك التوجه إلى غرفة الطوارئ، وإذا كنت تعاني من شحوب وأعراض مثل التعب وضيق معتدل في التنفس فيمكن رؤيتك عادة في مكتب طبيبك، والشحوب وضغط الدم المنخفض والنبض السريع الباهت هي علامات على أنك مريض بشدة، وألم البطن قد يعني أن النزيف الداخلي يسبب شحوبك، وإذا واجهت أيا من هذه الأعراض فقد يحتاج طبيبك إلى طلب اختبارات إضافية فورا لتحديد السبب الأساسي لحالتك، وسيقوم طبيبك بمراجعة الأعراض والتاريخ الطبي الخاص بك، وإجراء الفحص البدني والتحقق من معدل ضربات القلب وضغط الدم .

وغالبا ما يتم تشخيص الشحوب عن طريق البصر، ولكن قد يكون من الصعب اكتشافها في البشرة الداكنة، وإذا كان لديك بشرة داكنة قد يفحص طبيبك الأجفان الداخلية والأغشية المخاطية لفقدان اللون، ويتم استخدام الاختبارات التالية لتقييم أسباب الشحوب :

1- صورة الدم الكامل (CBC) يساعد اختبار الدم هذا في تقييم ما إذا كان لديك فقر دم أو عدوى .

2- تعداد الشبكيات، يساعد اختبار الدم هذا الطبيب على معرفة مدى نجاح نخاع العظم .

3- تحليل البراز، هذا الاختبار يتحقق من وجود الدم في البراز، مما قد يشير إلى نزيف داخلي في الأمعاء .

4- اختبار مصل الحمل ، وهذا الاختبار يستبعد الحمل الذي يمكن أن يسبب شحوب، فالشحوب شائع في الحمل .