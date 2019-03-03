انت الان تتابع موضوع طرق التخلص من رائحة الحلبة في الجسم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعد الحلبة من الأعشاب الضرورية لدى الكثير من الشعوب على مستوى العالم حيث يوجد في عشبة الحلبة العديد من الفوائد الصحية الهامة للجسم، كما أن بذور الحلبة لديها العديد من الإستخدامات نظرا للفوائد التي توجد بها هي الأخرى فهي مضاد للأكسدة وتحد من الكثير من الأمراض وتقي الجسم البشري منها.

فوائد الحلبة وتأثيرها على الجسم

يوجد الكثير من الفوائد في الحلبة الأمر الذي يجعلها من أكثر البذور استخداما من قبل الكثير من الناس ولكن تترك الحلبة رائحة غير مستحبة للبعض، وسوف نتعرف أولا على فوائد الحلبة ومن ثم التعرف على الطرق التي من الممكن خلال اتباعها التخلص من رائحة الحلبة على الفور، ومن بين الفوائد الهامة في بذور الحلبة ما يلي :

1- تعد الحلبة من المشروبات الفعالة في التخلص من مشاكل البرد والأنفلونزا بالإضافة إلى العديد من مشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.

2- كما تعمل الحلبة على تخلص الأشخاص من البلغم وتعد أيضا من العلاج الفعال في التخلص من التهابات الرئة الحادة.

3- كما تلجأ العديد من السيدات المرضعات إلى مشروب الحلبة من أجل زيادة إفراز الحليب في الثدي.

4- الحلبة من الأشياء الطبيعية التي لديها القدرة على تخلص البشرة من العديد من المشاكل المختلفة فهي فعالة في محاربة مشاكل البشرة والمحافظة على نضارة وجمال البشرة.

5- كما أكدت العديد من التجارب أن مغلي الحلبة من الأشياء الطبيعية التي لديها الدور الكبير في التخلص من مشاكل الشعر والتساقط ويزيد من كثافة الشعر وحيويته.

6- الحلبة أيضا لها دور فعال في التخلص من مشاكل المفاصل والتهاباتها.

7- التخلص من حبوب الشباب حيث أكدت بعض التجارب على أن تناول الحلبة أو بذور الحلبة من الأشياء التي تمنع من ظهور حبوب الشباب ومن الممكن تحضير وصفات طبيعية تحتوي على الحلبة للتخلص من تلك المشكلة.

8- الوقاية من ظهور علامات التقدم في العمر على البشرة والجسم، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي لديها القدرة على الحد من الكثير من المشاكل وتقلل من ظهور الخطوط الدقيقة في الجسم ومن الممكن خلال خلطها مع المكونات الأخرى الطبيعية من إفادة البشرة والجسم.

كيفية التخلص من رائحة الحلبة بالجسم

وكما ذكرنا فإن المداومة على تناول الحلبة من الأشياء التي تؤدي إلى ظهور رائحة ما في الجسم وهي من الروائح الغير مرغوب بها من قبل الناس، ومن السهل التخلص من تلك الرائحة من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- أكدت العديد من التجارب التي تم الإقدام عليها من أجل التخلص من رائحة الحلبة بشكل نهائي على أن تحميص بذور الحلبة قبل عملية الغلي من الأشياء التي تساهم في منع تكون رائحة للحلبة على الإطلاق عند تناولها، وعلى الرغم من ذلك فإن الكثير من الناس لا يفضلون تلك الطريقة تخوفا من فقد الحلبة بعض من الخصائص أو الزيوت الطبيعية التي توجد بها.

2- أعواد الحلبة أو كما يعرفها البعض تحت مسمى عرق الحلبة وهي من الأشياء التي توجد لدى العطار ومن خلال طحنها ووضعها على مشروب الحلبة بدون تعريضها إلى النار من التخلص من رائحة الحلبة على الفور ومن الممكن الاستمتاع بمشروب الحلبة والحصول على كافة العناصر الغذائية التي توجد بها بدون ثبوت رائحتها.

3- ومن الممكن من خلال تناول كوب صغير من القهوة التركية بعد مشروب الحلبة على الفور من التخلص من الرائحة التي تظهر بعد تناول الحلبة.

4- أو من خلال تناول أعواد القرفة بعد تناول مشروب الحلبة نستطيع التخلص من رائحة الحلبة وذلك من خلال تناول أعواد القرفة التي لها خصائص كثيرة من أهمها الرائحة الجيدة.

5- النعناع وهو أيضا من النباتات العطرية التي لديها الكثير من الخصائص الهامة ومن خلال إضافة النعناع إلى الحلبة المغلية وتناولها من التخلص من المشكلة على الفور.

6- وأيضا قشر البرتقال هو الأخر من الوصفات الطبيعية التي تستخدم في التخلص من مشكلة رائحة الحلبة حيث يتم وضع كمية بسيطة من قشور البرتقال على الحلبة المغلية ومن ثم تناولها حتى لا يتغير مذاقها.

7- وللحد من رائحة الحلبة المغلية من الممكن إضافة كمية بسيطة من البقدونس إلى مغلي الحلبة وتناول المشروب.

8- أو من الممكن من خلال غلي قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج مع بذور الحلبة من الحد بشكل كبير من رائحة الحلبة.

9- أو من الممكن من خلال تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم وخاصة قبل تناول الحلبة على التخلص من مشكلة رائحة الحلبة النفاذة التي تحدث نتيجة المداومة على تناول مشروب الحلبة.

وجدير بالذكر أن الأشخاص الذين يعانون من قلة الحركة وعدم ممارسة العديد من النشاطات على مدار اليوم هم الأكثر عرضة إلى رائحة الحلبة ومشاكل الرائحة، الأمر الذي يدفع الغدة الدرقية إلى الخمول مما يقلل من إفراز العرق على أن تظل رائحة الحلبة ومن ثم تظل الحلبة في الجسم لأطول فترة ممكنة، ومن الممكن تناول الحلبة على شكل حلويات تحتوي على سعرات حرارية متوسطة مما يؤدي إلى منع تراكم الحلبة في الجسم ومن ثم منع حدوث الرائحة.