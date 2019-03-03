من علامات الجفاف عند الاطفال

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يعتبر الجفاف عند الأطفال واحد من أخطر المشاكل الصحية التي يمكن ان تصيبهم في تلك المرحلة الصغيرة من عمرهم، عادة ما نجد ان الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف عن الكبار، ويكون الأطفال الرضع هم الأكثر إصابة على الاطلاق، ويكون الجفاف لعدة أسباب مختلفة، من ضمن تلك الأسباب هي داخلية أي متعلقة ببعض وظائف الجسم وعملياته، ومنها ما هو متعلق بممارسة الأطفال الحياتية واليومية، مما يؤدي الى عدم توازن في النظام الغذائي للجسم.

ما هو الجفاف

يتم تعريف الجفاف على انه عدم حصول الجسم على النسبة الكافية من السوائل التي تمنحه الرطوبة الطبيعية له، واذا نقصت تلك الكمية التي يحتاجها الجسم فأنها تؤدي الى حدوث جفاف وظهور بعض العلامات الهامة التي تدل عليه.

ما هي أسباب الجفاف عند الأطفال

الأطفال الأكثر عرضة للجفاف عن الكبار وهناك عدد كبير من الأسباب التي يمكن ان تؤدي الى حدوث ذلك ومن اهم الأسباب هي.

1_ إصابة الطفل بالإسهال الدائم، حيث انه يفقد في تلك العملية نسبة كبيرة جدا من الماء او السوائل التي توجد في الجسم، وتزيد نسبة جفاف الجسم مع زيادة الاسهال وشدته.

2_ يمكن أيضا ان يكون سبب إصابة الأطفال بالجفاف هي تعرض الطفل الى التقيؤ المستمر وإخراج كل السوائل التي توجد بداخله في وقت قصير جدا، حيث ان الطفل مع التقيؤ المستمر يكون قد فقد السوائل والماء وأيضا الاملاح المعدنية التي يحتوي عليها جسم الطفل، ولكن تلك الحالة عادة ما تصيب الأطفال الرضع عن الكبار في العمر، ويكون ذلك نتيجة الى تحسسهم من عدد كبير من الأطعمة.

3_ أيضا يكون الوضع صعب للغاية في فصل الصيف حيث ان حرارة الجو تكون مرتفعة للغاية ويكون جسم الطفل محتاج الى الكثير من السوائل والماء في ذلك الجو، ويأتي الجفاف نتيجة تعرض الجسم الى الكثير من التعرق الذي يكون سبب في اخراج الكثير من السوائل الموجودة في الجسم ويصبح جسم الطفل معرض الى الجفاف اذا لم يأخذ النسبة الكافية للجسم من السوائل.

4_ كثرة التبول لدى الأطفال وزيادتها عن المعدل الطبيعي الذي اعتاد عليه الطفل، ويكون سبب التبول الدائم هي بعض الاضطرابات التي تحدث في هرمونات الجسم، او يكون بسبب بعض الحالات المرضية الأخرى.

5_ أيضا يأتي الجفاف إذا تم استخدام بعض الادوية والعقاقير التي تؤدي الى عدد من الاعراض الجانبية تكون سبب في زيادة نسبة التبول عن النسبة المعتادة.

6_ أحد اهم اسباب الجفاف التي تحدث للأطفال أيضا تكون بسبب عدم تناول الأطفال النسبة الكافية من السوائل والماء، ويكون ذلك سبب كافي في حدوث الجفاف.

ما هي علامات الجفاف

عادة ما تلاحظ الأم أي تغير يمكن ان يحدث في الطفل، والجفاف لا يأتي مرة واحدة ولكن يكون له عدد كبير من العلامات التي من الممكن ان تلاحظها الام ومن اهم تلك العلامات هي.

1_ من اهم العلامات التي يمكن ان تلاحظها الام هي عطش طفلها بشكل كبير ومستمر، ويكون الطفل مقبل على شرب الماء طوال الوقت، ومن الممكن ان تظهر على جسده بعض علامات الجفاف وخاصة في الوجه والشفتين، كما يمكن ان يؤدي الجفاف الى حدوث الكثير من تقشر الجلد الناتج عنه.

2_ بكاء الطفل كثيرا، ويكون ذلك البكاء من غير أي دموع، او يكون بنسبة قليلة جدا من الدموع عن المعتاد عليه الطفل.

3_ يمكن أيضا ان تلاحظ الام على طفلها الرضيع الجفاف من خلال انخفاض حجم اليافوخ، واليافوخ هو عبارة عن تلك المنطقة اللينة الموجودة في راس الطفل، وتلاحظ الام انه كلما انخفض حجم اليافوخ عند الطفل يكون ذلك علامة كبيرة على حدوث الجفاف لطفلها.

4_ أيضا تلاحظ الام الجفاف من خلال عين طفلها، حيث ان العيون الغائرة او المتعبة عند الأطفال تكون أحد الأسباب الواضحة على وجود الجفاف، وتكون تلك العلامات خطرة للغاية في مراحل عمرهم الأولى حيث ان الأطفال في تلك المرحلة من المفترض ان يكون وجههم مشرق وصحي.

5_ أيضا أحد علامات الجفاف هي تعرض الاغشية المخاطية الخاصة بالطفل الى الجفاف، أيضا يكون اللسان جاف للغاية والانف وغيرها من الأماكن.

6_ علامة أخرى من علامات الجفاف وهي فقد الجلد أي مرونة موجودة به، حيث يصبح من الأمور السهلة هي تعرضه الى الخدش والجروح، ويكون ذلك في منطقة الرقبة والبطن وأيضا بين الأصابع بشكل واضح.

7_ علامة هامة يجب على الام ملاحظتها وهي انخفاض معدل التبول عن اطفالهم، حيث انه إذا قلت النسبة المعتادة لدى الأطفال الرضع في عملية التبول يكون ذلك احد العلامات الهامة على قلة السوائل التي توجد في الجسم وبالتالي يكون سبب كبير في جفاف الأطفال.

8_ أيضا احد العلامات لجفاف الأطفال هي نقصان الوزن بشكل ملحوظ للغاية، وأيضا عدم اقبال الطفل لى تناول الطعام.