انت الان تتابع موضوع علاج الكحة الناشفة بالاعشاب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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يعاني الكثير من الناس من مشكلة السعال الجاف خاصةً المصابين بمرض الربو ، ويقصد بالسعال الجاف هو الذي لا يكون مرتبطًا بوجود بلغم في الحلق ، وقد يرتبط في بعض الأحيان بحدوث تورم واحتقان بالحلق ويسبب شعورًا بعدم الارتياح ، وفي هذا المقال سنعرض مجموعة من العلاجات المنزلية الطبيعية للتخلص من السعال الجاف .
أسباب السعال الجاف
غالبًا ما يكون السعال الجاف ناتجًا عن مرض فيروسي ، مثل البرد أو الأنفلونزا ، أو السعال ما بعد العدوى (السعال الذي يستمر لأسابيع بعد مرض فيروسي) ، ومع ذلك ، قد يكون السعال الجاف نتيجة لمشاكل أخرى ، مثل :
– الربو .
– الارتجاع أو الجزر المعدي المريئي .
– التدخين .
– التهاب الأنف التحسسي (حمى القش) بسبب استنشاق المواد التي تسبب حساسية مثل حبوب اللقاح والغبار أو وبر الحيوانات الأليفة .
– التهاب الحنجرة .
– السعال الديكي .
– توقف التنفس أثناء النوم والشخير.
– استنشاق جسم غريب عن طريق الخطأ .
– أنواع معينة من أمراض الرئة المعروفة باسم مرض الرئة الخلالي .
– تأثير جانبي من دواء (على سبيل المثال ، السعال هو أحد الآثار الجانبية المحتملة لمعظم مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين والذي غالباً ما يتم وصفه لارتفاع ضغط الدم).
من الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا للسعال الجاف ما يلي :
– فشل القلب .
– انسداد رئوي (تجلط الدم في الرئتين) .
– سرطان الرئة .
يمكن أن يتفاقم السعال الجاف عن طريق :
– الهواء الجاف والبرودة .
– تلوث الهواء .
– المهيجات المستنشقة مثل الغبار أو الدخان .
– التعرض لدخان التبغ .
– الاستخدام المفرط لصوتك .
– تغير في درجة الحرارة .
مضاعفات السعال الجاف
السعال الجاف المستمر يمكن أن يسبب مشاكل ، بما في ذلك المضاعفات التالية :
– يمكن أن يؤدي السعال المتكرر إلى السلس البولي عند النساء ، خاصة النساء المسنات والحوامل وأولئك اللائي كن حوامل .
– النوم المتقطع الذي يؤدي إلى التعب هو مشكلة شائعة للأشخاص الذين يعانون من السعال المستمر .
– يمكن أن تسبب نوبات السعال الحادة أو غير القابلة للسيطرة في بعض الأحيان إلى القيء .
– قد ينتج الصداع عن السعال المستمر .
– إذا ارتبط السعال بألم في الصدر .
– إذا كان السعال يحدث بشكل أساسي خلال الليل .
– إذا كنت تعاني من الحمى .
– إذا كنت مدخن .
– إذا أصبح لديك صوت أجش .
– عند ارتباط السعال بالقيء أو الإحساس بالاختناق .
– إذا كان لديك أعراض أخرى مثل صداع مستمر أو آلام أو طفح جلدي .
– إذا كنت قد فقدت مؤخرا وزنا أو لديك آلام في العضلات العامة .
– السعال عند الرضيع بعمر 6 أشهر أو أقل .
– إذا استمر السعال لفترة أطول من 10 أيام مع تحسن قليل أو بدون تحسن .
– إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم أو شكوى قلبية أو أمراض تنفسية (مثل الربو) أو مشاكل في الجهاز الهضمي أو عند تناول أدوية أخرى .
علاجات طبيعية للسعال الجاف
شاي مصنوع من عرق السوس
جذر عرق السوس له تأثير على تلطيف حلقك وتخفيف احتقانك ، ببساطة أغلي حوالي 8 أونسات من الماء وأضف إليه حوالي ملعقتين من جذر عرق السوس ، وتناوله وستلاحظ أنه سيقوم بتخفيف الأعراض لديك .
شاي مصنوع من الزعتر
يعمل الزعتر على فتح مجرى التنفس لأنه يمكن أن يريح العضلات في الحلق ، كما أن لديه العديد من الخصائص المضادة للميكروبات ، يتم غلي الماء وإضافة 2 ملعقة طعام من الزعتر المجفف إليها ، ثم ترشيحها وشربه .
الفلفل الأسود والعسل الخام
خذ 8 أوقية من الماء الدافئ ، وأضف ملعقة كبيرة من العسل الخام و ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ، امزج الخليط معًا وقم بشربه ، حيث يعمل هذا الخليط على تهدئة الأعراض التي تعاني منها .
شراب النعناع والزنجبيل
خذ 4 أكواب من الماء الدافئ وأضف كوبًا من العسل ، وأضف 3 ملاعق كبيرة من الزنجبيل المفروم وملعقة كبيرة من النعناع المفروم في الخليط ، اشرب هذا الخليط من 2 إلى 3 مرات في اليوم أو كلما شعرت بالحكة من السعال .
الكركم
الكركم له خصائص مضادة للفيروسات ، ومضادة للجراثيم ومضادة للالتهابات ، يمكن خلط مزيج من كميات متساوية من بذور الكركم والكاروم على 4 أكواب من الماء ، ثم يغلى الخليط ، ويتم الاستمرار في غليه حتى يغلى نصف الخليط ، ثم يتم إضافة بعض العسل إلى الخليط وشربه .
الثوم
الثوم ، مثل الكركم ، له أيضا خصائص مضادة للفيروسات ، ومضادة للجراثيم ومضادة للالتهابات ، يمكن أن يؤدي تناول الثوم بانتظام إلى تعزيز جهاز المناعة لديك ، يتم غلي كوب من الماء وإضافة القليل من القرنفل إليه ، وأثناء الغليان ، يتم إضافة قليل من المردقوش ، يمكنك أيضًا تحضير شراب باستخدام زيت القرنفل والثوم والعسل الذي يمكنك تناوله ثلاث مرات في اليوم .
جذر الخطمي
جذر الخطمي له خصائص مضادة للالتهابات وتخفيف الألم ، ببساطة قم بعمل شاي عن طريق غلي بعض الماء ونقع جذر الخطمي فيه ، تأكد من نقعه بشكل جيد ثم يتم تصفيته وشربه ثلاث مرات في اليوم .
شاي مصنوع من البردقوش
البردقوش هو نوع من الاوريغانو يعمل كمقشع وله خصائص مضادة للالتهاب يمكن أن تخفف الألم والحكة من السعال الجاف ، ببساطة أغلي بعض الماء وضع بعض أوراق البردقوش الطازجة فيه ، ثم قم بتصفية الشاي والشرب ثلاث مرات في اليوم .
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