انت الان تتابع موضوع علاج الكحة الناشفة بالاعشاب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعاني الكثير من الناس من مشكلة السعال الجاف خاصةً المصابين بمرض الربو ، ويقصد بالسعال الجاف هو الذي لا يكون مرتبطًا بوجود بلغم في الحلق ، وقد يرتبط في بعض الأحيان بحدوث تورم واحتقان بالحلق ويسبب شعورًا بعدم الارتياح ، وفي هذا المقال سنعرض مجموعة من العلاجات المنزلية الطبيعية للتخلص من السعال الجاف .

أسباب السعال الجاف

غالبًا ما يكون السعال الجاف ناتجًا عن مرض فيروسي ، مثل البرد أو الأنفلونزا ، أو السعال ما بعد العدوى (السعال الذي يستمر لأسابيع بعد مرض فيروسي) ، ومع ذلك ، قد يكون السعال الجاف نتيجة لمشاكل أخرى ، مثل :

– الربو .

– الارتجاع أو الجزر المعدي المريئي .

– التدخين .

– التهاب الأنف التحسسي (حمى القش) بسبب استنشاق المواد التي تسبب حساسية مثل حبوب اللقاح والغبار أو وبر الحيوانات الأليفة .

– التهاب الحنجرة .

– السعال الديكي .

– توقف التنفس أثناء النوم والشخير.

– استنشاق جسم غريب عن طريق الخطأ .

– أنواع معينة من أمراض الرئة المعروفة باسم مرض الرئة الخلالي .

– تأثير جانبي من دواء (على سبيل المثال ، السعال هو أحد الآثار الجانبية المحتملة لمعظم مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين والذي غالباً ما يتم وصفه لارتفاع ضغط الدم).

من الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا للسعال الجاف ما يلي :

– فشل القلب .

– انسداد رئوي (تجلط الدم في الرئتين) .

– سرطان الرئة .

يمكن أن يتفاقم السعال الجاف عن طريق :

– الهواء الجاف والبرودة .

– تلوث الهواء .

– المهيجات المستنشقة مثل الغبار أو الدخان .

– التعرض لدخان التبغ .

– الاستخدام المفرط لصوتك .

– تغير في درجة الحرارة .

مضاعفات السعال الجاف

السعال الجاف المستمر يمكن أن يسبب مشاكل ، بما في ذلك المضاعفات التالية :

– يمكن أن يؤدي السعال المتكرر إلى السلس البولي عند النساء ، خاصة النساء المسنات والحوامل وأولئك اللائي كن حوامل .

– النوم المتقطع الذي يؤدي إلى التعب هو مشكلة شائعة للأشخاص الذين يعانون من السعال المستمر .

– يمكن أن تسبب نوبات السعال الحادة أو غير القابلة للسيطرة في بعض الأحيان إلى القيء .

– قد ينتج الصداع عن السعال المستمر .

– إذا شعرت بضيق في التنفس .

– إذا ارتبط السعال بألم في الصدر .

– إذا كان السعال يحدث بشكل أساسي خلال الليل .

– إذا كنت تعاني من الحمى .

– إذا كنت مدخن .

– إذا أصبح لديك صوت أجش .

– عند ارتباط السعال بالقيء أو الإحساس بالاختناق .

– إذا كان لديك أعراض أخرى مثل صداع مستمر أو آلام أو طفح جلدي .

– إذا كنت قد فقدت مؤخرا وزنا أو لديك آلام في العضلات العامة .

– السعال عند الرضيع بعمر 6 أشهر أو أقل .

– إذا استمر السعال لفترة أطول من 10 أيام مع تحسن قليل أو بدون تحسن .

– إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم أو شكوى قلبية أو أمراض تنفسية (مثل الربو) أو مشاكل في الجهاز الهضمي أو عند تناول أدوية أخرى . علاجات طبيعية للسعال الجاف شاي مصنوع من عرق السوس جذر عرق السوس له تأثير على تلطيف حلقك وتخفيف احتقانك ، ببساطة أغلي حوالي 8 أونسات من الماء وأضف إليه حوالي ملعقتين من جذر عرق السوس ، وتناوله وستلاحظ أنه سيقوم بتخفيف الأعراض لديك . شاي مصنوع من الزعتر يعمل الزعتر على فتح مجرى التنفس لأنه يمكن أن يريح العضلات في الحلق ، كما أن لديه العديد من الخصائص المضادة للميكروبات ، يتم غلي الماء وإضافة 2 ملعقة طعام من الزعتر المجفف إليها ، ثم ترشيحها وشربه . الفلفل الأسود والعسل الخام خذ 8 أوقية من الماء الدافئ ، وأضف ملعقة كبيرة من العسل الخام و ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ، امزج الخليط معًا وقم بشربه ، حيث يعمل هذا الخليط على تهدئة الأعراض التي تعاني منها . شراب النعناع والزنجبيل خذ 4 أكواب من الماء الدافئ وأضف كوبًا من العسل ، وأضف 3 ملاعق كبيرة من الزنجبيل المفروم وملعقة كبيرة من النعناع المفروم في الخليط ، اشرب هذا الخليط من 2 إلى 3 مرات في اليوم أو كلما شعرت بالحكة من السعال . الكركم الكركم له خصائص مضادة للفيروسات ، ومضادة للجراثيم ومضادة للالتهابات ، يمكن خلط مزيج من كميات متساوية من بذور الكركم والكاروم على 4 أكواب من الماء ، ثم يغلى الخليط ، ويتم الاستمرار في غليه حتى يغلى نصف الخليط ، ثم يتم إضافة بعض العسل إلى الخليط وشربه . الثوم الثوم ، مثل الكركم ، له أيضا خصائص مضادة للفيروسات ، ومضادة للجراثيم ومضادة للالتهابات ، يمكن أن يؤدي تناول الثوم بانتظام إلى تعزيز جهاز المناعة لديك ، يتم غلي كوب من الماء وإضافة القليل من القرنفل إليه ، وأثناء الغليان ، يتم إضافة قليل من المردقوش ، يمكنك أيضًا تحضير شراب باستخدام زيت القرنفل والثوم والعسل الذي يمكنك تناوله ثلاث مرات في اليوم . جذر الخطمي جذر الخطمي له خصائص مضادة للالتهابات وتخفيف الألم ، ببساطة قم بعمل شاي عن طريق غلي بعض الماء ونقع جذر الخطمي فيه ، تأكد من نقعه بشكل جيد ثم يتم تصفيته وشربه ثلاث مرات في اليوم . شاي مصنوع من البردقوش البردقوش هو نوع من الاوريغانو يعمل كمقشع وله خصائص مضادة للالتهاب يمكن أن تخفف الألم والحكة من السعال الجاف ، ببساطة أغلي بعض الماء وضع بعض أوراق البردقوش الطازجة فيه ، ثم قم بتصفية الشاي والشرب ثلاث مرات في اليوم .