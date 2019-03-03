تطوير "قطرات عين" تتيح الرؤية في الظلام القاتم

طور باحثون في الصين والولايات المتحدة "قطرات عين" تحتوي على جسيمات نانوية خاصة تمكِّن الثدييات من الرؤية في الظلام القاتم؛ ما يمهد الطريق لإصلاح عمى الألوان لدى البشر.

وحسبما ذكرته شبكة أخبار "تشاينا ديلي" الصينية، نشر البروفيسور هان جانج، من جامعة ماساتشوستس الأمريكية، والبروفيسور شيويه تيان، من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، ورقة بحثية مشتركة في المجلة الطبية الأمريكية "Cell" مفادها أنهم طوروا "قطرات عين" تحتوي على جسيمات نانوية خاصة، يمكن دمجها مع خلايا مستقبلة للضوء في العين لتصبح "هوائيات نانوية" لا تحتاج إلى إمدادات طاقة خارجية، حيث تمتص ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة ثم تحوله إلى ضوء أخضر مرئي للخلايا مستقبلة للضوء.

وأظهرت التجارب على الحيوانات أنه بعد حقن "قطرات العين" هذه في عيون الفئران، لم تتمكن الفئران فقط من رؤية ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة، بل تعرفت أيضًا على أنماط مثل المثلثات أو الدوائر التي تنبعث منها الأشعة تحت الحمراء.

وتمنح تلك القطرات الرؤية البصرية للفئران لمدة تصل إلى 10 أسابيع دون أي تأثير جانبي واضح.

وقال هان جانج، وهو أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس، إن هذه التقنية قد تؤدي إلى فهم أعمق للإدراك البصري وقد تؤدي إلى طرق جديدة لعلاج عمى الألوان.

وأوضح شيويه من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية أن حقن تلك الجزيئات النانوية في الكلاب يمكن أن يمنحهم قدرات بصرية فائقة تساعدهم على تعقب المجرمين والمشتبه بهم في الظلام.