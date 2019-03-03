شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحته تهمك.. إزاى تحافظى على سرة طفلك بعد الولادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحبل السرى هو مصدر الغذاء للجنين فى بطن الآم، حيث يتلقى الأطفال فى الرحم أغذية وأكسجين عبر المشيمة التى ترتبط بالجدار الداخلى لرحم الأم، وترتبط المشيمة بالطفل بواسطة الحبل السرى، وبعد ولادة الطفل يتم قطعه.

وبعد قطع الحبل السرى لا بد من الاهتمام بالسرة حتى تجف وتسقط، قد يحدذث ذلك بعد 7 أيام أو عشرة، ووفقا لما ذكره موقع babycenter ، فإن هناك بعض النصائح للحفاظ على السرة عند الطفل وهى:



طفل

1: يجب أن تحافظى على منطقة السرة جافة ونظيفة.

2:استخدمى البخاخ المطهر على مدار اليوم عن طريق القطنة والكحول الطبى.

3: حمى الطفل بشكل طبيعي ولكن باستخدام الاسفنج بدلا من استخدام حمامات البانيو.

4:ابتعدى عن سحب جذع السرة ولكن اتركيها تسقطها لوحدها.



سرة الطفل

5: لا تفركى مكان السرة حتى لا تتعرض للالتهابات والاحمرار.

6:ابتعدى عن الضغط على السرة أو ربطها بشدة حتى لا تتعرض للنزيف والالتهاب.

فى حالة عدم سقوط السرة بعد أسبوعين أو ظهور أى علامات خطيرة عليها مثل النزيف والالتهاب يجب زيارة الطبيب فورا.

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