- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن خليه يربى كلب أو قطة ويكتب اللى بيحسه.. إزاى تتعاملى نفسيا مع طفلك الخجول؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ابني انطوائي وخجول ومش بيحب يقعد مع حد".. كلمات تطلقها العديد من الأمهات حول أبنائها، فقد تكون هي والأب أشخاص اجتماعيين ولكن أحد أبنائهم يميلون للعزلة والخجل والانطواء، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم النصائح للتعامل الأمثل مع شخصية هذا الطفل، وذلك وفقا لموقع " verywellfamily"، ومنها:
طفلف
-. لكي يصبح طفلك اجتماعيا عليك أن تعوديه علي ذلك بالتدريج، أي اذهبى به للنادي أو التجمعات العائلية بشكل دائم وحاولى أن تقربيه من الأطفال الآخرين بطريقة لطيفة، فهو سيعتاد علي ذلك.
-قبل بداء العام الدراسي الجديد عليك تهيئة طفلك نفسيا لذلك، بالتحدث إليه بشكل دائم عن المدرسة وايجابيتها وايجابية تكون صدقات من خلالها.
-من أفضل النصائح التي قدمها التقرير هي إعطاء الطفل ثقته بنفسه، عن طريق الانبهار باي فعل يقوم به ويكون إيجابيا، وأيضا عن طريق التعبير لحبك له بالكلمات الت توضح ذلك.
-لا تتردد في مساعدة طفلك بتكوين علاقات أخري مفيدة وجيدة له.
-طور طفلك عن طريق إعطائه النصيحة بالقيام بالعديد من الأنشطة الجيدة التي تساهم في إبراز قدراته واهتماماته، اجعله يقوم علي كتابة المشاعر التي يشعر بها.
- تربية الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط أيضا يمكن أن يكون وسيلة جيدة لمساعدة طفلك الخجول على بناء العلاقات الانسانية وفقا للتقرير .
طفل خجول
فى إطار إهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب
وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:
الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677
البريد الإلكترونى : [email protected]
كانت هذه تفاصيل خبر خليه يربى كلب أو قطة ويكتب اللى بيحسه.. إزاى تتعاملى نفسيا مع طفلك الخجول؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.