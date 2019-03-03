شكرا لقرائتكم خبر عن خليه يربى كلب أو قطة ويكتب اللى بيحسه.. إزاى تتعاملى نفسيا مع طفلك الخجول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ابني انطوائي وخجول ومش بيحب يقعد مع حد".. كلمات تطلقها العديد من الأمهات حول أبنائها، فقد تكون هي والأب أشخاص اجتماعيين ولكن أحد أبنائهم يميلون للعزلة والخجل والانطواء، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم النصائح للتعامل الأمثل مع شخصية هذا الطفل، وذلك وفقا لموقع " verywellfamily"، ومنها:



طفلف

-. لكي يصبح طفلك اجتماعيا عليك أن تعوديه علي ذلك بالتدريج، أي اذهبى به للنادي أو التجمعات العائلية بشكل دائم وحاولى أن تقربيه من الأطفال الآخرين بطريقة لطيفة، فهو سيعتاد علي ذلك.

-قبل بداء العام الدراسي الجديد عليك تهيئة طفلك نفسيا لذلك، بالتحدث إليه بشكل دائم عن المدرسة وايجابيتها وايجابية تكون صدقات من خلالها.

-من أفضل النصائح التي قدمها التقرير هي إعطاء الطفل ثقته بنفسه، عن طريق الانبهار باي فعل يقوم به ويكون إيجابيا، وأيضا عن طريق التعبير لحبك له بالكلمات الت توضح ذلك.

-لا تتردد في مساعدة طفلك بتكوين علاقات أخري مفيدة وجيدة له.

-طور طفلك عن طريق إعطائه النصيحة بالقيام بالعديد من الأنشطة الجيدة التي تساهم في إبراز قدراته واهتماماته، اجعله يقوم علي كتابة المشاعر التي يشعر بها.

- تربية الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط أيضا يمكن أن يكون وسيلة جيدة لمساعدة طفلك الخجول على بناء العلاقات الانسانية وفقا للتقرير .



طفل خجول