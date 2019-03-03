علامات تؤكد أن طفلك موهوب ولكنك لا تلاحظين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مارس 2019 02:05 مساءً - نلاحظ على العديد من الأطفال أنهم موهوبون، ويتميزون عن غيرهم، وهؤلاء الأطفال يحتاجون إلى الكثير من الحوافز الداخلية والخارجية.

أوضح الدكتور أبو بكر مصطفى خبير التنمية المستدامة وتعديل السلوك، بعض العلامات والملاحظات التي تميز الطفل الموهوب، فهو طفل يتحمل مسؤولية تعليمه، فعلى الأمهات معرفة أن التعلم الذاتي يتيح للطفل الموهوب أن ينغمس في طبيعته الشديدة للفضول.

-سريع الفهم كأنه هو المعلم: غالباً ما يصل الأطفال الموهوبون إلى مراحل معرفة أسرع بكثير من المتوسط لمهارات اللغة، على وجه الخصوص.

-منظم ومرتب: يمتلك طفلك الصغير فكرًا موهوبًا في تنظيم أدواته وأشيائه.

-يحب القراءة وإشباع فضوله بالمعلومات، هذه العلامة واضحة بشكل خاص عندما يثير شيء اهتمامهم.

- يحب الرياضة أو العلوم أو الفنون. تكاد تكون المواهب المتطرفة مؤشراً على وجود ذكاء موهوب.

- إنهم يحبون شراكة البالغين أو الأطفال الأكبر سناً: بسبب ذكائهم المتقدم، يجدون صعوبة في التواصل مع أقرانهم.

- لديهم تركيز ممتاز: يتمتع معظم الأطفال الموهوبين بقدرات استثنائية للتركيز على الأشياء التي تهمهم.

- لديهم القدرة على حل المشاكل بنظرة للمستقبل: لا يقتصر دور هؤلاء الأطفال على التعامل مع المشكلات اليومية بشكل مختلف فحسب، بل قد يقدمون أيضًا اقتراحات حول كيفية تحسين شيء ما.

-هم قادة: الأطفال الموهوبون يظهرون قدرة ملحوظة على القيادة. بالطبع، هذه المهارات أكثر وضوحاً عندما يكون الطفل في وضع مرغوب فيه.

-يقوم بطرح الأسئلة قبل المعلم: يقفز الأطفال الموهوبون إلى المعلم ويطرحون الأسئلة عليه؛ لأنهم ليس لديهم صبر لمعرفة الأجوبة.

- لديهم طاقة عالية تفوق أقرانهم: يميل إلى التحدث بسرعة كبيرة. للحاق بأفكاره.

-يحبون الطبيعة: الأطفال الموهوبون يحبون المشاهد وأصوات الطبيعة، قد يكون فضولهم ومواهبهم على الشاشة كاملة عند الخروج في الطبيعة.

- يستمتعون للغاية بالتعلم: الأطفال الموهوبون يحبون التعلم لدرجة أنه يصبح هواية؛ بسبب ذكائهم المتقدم وحبهم للتعلم.