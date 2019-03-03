إنفوجراف.. 14 سببا لفقدان السمع

تحيي منظمة الصحة العالمية، الأحد، اليوم العالمي للسمع الموافق 3 مارس/آذار من كل عام، بهدف تركيز الانتباه على أهمية التحديد المبكر والتدخل لفقدان السمع.

وتنظَّم منظمة الصحة العالمية، التي أطلقت اليوم العالمي للسمع 2007، عددا من الفعاليات للتوعية وتوجيه الاهتمام اللازم إلى مخاطر فقدان السمع، الذي ينشأ عن استعمال الهواتف الذكية والأجهزة السمعية المختلفة بشكل غير آمن.

وتشير المنظمة، في إحصائية عام 2018، إلى أن نسبة تتجاوز 5% من سكان العالم، أي 466 مليونا، يعانون من فقدان السمع المسبب للعجز، 432 مليونا من البالغين و34 مليونا من الأطفال، لافتة إلى أنه بحلول عام 2050 يعاني أكثر من 900 مليون شخص، أو 1 من كل 10 أشخاص، من فقدان السمع.

ووفقا للإحصائيات، يكبّد فقدان السمع تكلفة عالمية سنوية تقدر بـ750 مليار دولار، وتشير الدلائل إلى إمكانية الوقاية من نصف حالات فقدان السمع من خلال تدابير الصحة العامة.

الإنفوجراف التالي يوضح 14 سببا لفقدان السمع.

