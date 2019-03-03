شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق طبيعية تساعدك فى علاج الصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع مشكلة يعاني منها الكثيرون، وهذا الأمر يسبب ألما شديدا في الرأس، وقد يعوق الحركة وممارسة الحياة بشكل طبيعي، ويسعي الشخص المصاب إلى التخلص منه بشتي الطرق، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الحيل الطبيعية التي تساهم في القضاء عليه، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-يعاني البعض من الصداع نتيجة للجلوس في أماكن بها الإضاءة عالية، ولذا يمكنك الجلوس في أماكن ذات الضوء الخافت، وفي حالة الخروج أثناء سطوع الشمس، فعليك ارتداء نظارة الشمس تجنبا للضوء العالي.

-تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، لأنها من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في التقليل من ألم الصداع، ولذا عليك تناول ثمرة من الموز يوميا فإنها تقلل من شعورك بالصداع.

-هناك العديد من الدراسات الطبية الحديثة التي تؤكد علي تناول المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تخلصك من ألم الصداع، وتعمل علي ارتياح المخ.

-الزنجبيل يحتوي علي مضادات أكسدة ومضادات للإلتهابات، ولذا فتناول مشروب الزنجبيل عند الإصابة بالصداع يعد من العلاجات الفعالة والقوية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من ألم الصداع.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]