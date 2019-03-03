شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف السر.. ليه تفاحة آدم بتظهر عند الرجالة بس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاحة آدم من الأشياء المميزة التى تظهر بشكل أكثر وضوحاً عند الرجال، وهى قطعة من الغضروف العظمى الذى يلتف حول الحنجرة، ومثلما توجد تفاحة آدم عند الرجل توجد أيضاً لدى المرأة ولكن تكون غير واضحة، هل فكرت فى السبب فى هذا الأمر.. هذا ما سنتعرف عليه فى السطور التالية.



تفاحة ادم

كشف موقع "Life science" أن تفاحة آدم توجد فى الغضروف العظمى المحيط بالحنجرة، وتعرف أيضاً باسم "بروز الحنجرة"، وسميت بهذا الاسم لأنها تشبه التفاحة.

وفى مرحلة الطفولة يكون غضروف الغدة الدرقية متشابها فى الحجم بين الإناث والذكور، ولكن عند سن البلوغ يتغير وتصبح تفاحة آدم للأولاد أكبر بشكل ملحوظ، وتتغير أصواتهم مع زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لديهم.



تفاحة ادم عند الرجال

والرجال لديهم صناديق صوت أكبر حجماً، وبالتالى تصبح تفاحة آدم أكثر بروزاً لديهم، وهذا السبب أيضا فى قدرة الرجال على التحدث بنغمات أعمق من الصوت.

وعن وظيفة تفاحة آدم فهى تحمى الجدران والجزء الأمامى من الحنجرة، بما فى ذلك الأحبال الصوتية (التى تقع خلفها مباشرة)، ومن وظائفها أيضاً تعميق الصوت.