أحمد شعبان يؤكّد أن الجسم يستغرق وقتًا طويلًا للاستفادة من اللحوم

كشف استشاري الطاقة الحيوية والعلاج بالريكي والحاسة السادسة "grand master" أحمد شعبان أهمية الحصول على طاقة الحياة وطرق الاستفادة منها,مشيرًا أن كي شيء في الدنيا له طاقة ولكن هناك أشياء طاقتها عالية وأخرى منخفضة بعيدًا عن الطاقات السلبية فنحن بصدد التحدث عن مقدار الطاقة الإيجابية التي يستطيع جسم الإنسان أن يستفيد منها ولا تجهده.

وقال شعبان لـ"الايف ستايل",إن الأشياء التي تفيد الإنسان وجسمه بها طاقة الحياة مثل الخضار والفواكه الطازجة ؛ فكلما كانت طازجة كلما احتوت على طاقة حياة أعلى؛ فالإنسان عندما يتناولها يستفيد منها كثيرًا ليس فقط في إمداده بالفيتامينات المهمة والمفيدة بل بإمداده بطاقة الحياة .

وتابع" من الأشياء الجميلة للغاية والتي تمد الإنسان أيضًا بطاقة الحياة عسل النحل المُستخلص من رحيق الزهور والذي يستخلصه النحل ويضيف له سائل لكي يصبح بهذا المذاق الجميل ويبدأ في إنتاج العسل الذي يتغذى عليه كامل خلية النحل وبالتالي الإنسان الذي يتناول العسل يأخذ من طاقة النبات والزهور ويأخذ أي طاقة من النحل نفسه بالإضافة إلى مجموعة الفيتامينات التي لا حصر لها الموجودة في العسل التي تفيد الإنسان.

وأشار شعبان إلى أن اللحوم تكون مُحملّة بمشاعر الحيوان وطاقته الذي يتم ذبحه وخوفه وتوتره وقلقه وغضبه ؛ فالحيوان أيضا له تفكير ومشاعر فهو كائن حي وعندما نتناول اللحوم يتم نقل كل هذه الطاقات السلبية الموجودة بها لنا وعلى الرغم من فائدتها لجسم الإنسان إلا أن الجسم والأمعاء تأخذ وقتًا طويلًا حتى يتم تحليل تلك اللحوم والاستفادة من فوائدها بعكس ما تم ذكره سابقا مثل الخضار والفاكهة و العسل ,وكشفت الأبحاث والدراسة أنها تكون محملة بطاقة وحيوية النباتات و الزهور أيضًا محمله بنشاط و رغبة النحل في تغذية خليته وكلها مشاعر ايجابية محفزه ومنشطه وشاحنه للطاقات الايجابية للإنسان ومساعدة في عمليات وحيوية جسم الإنسان لذلك هي سهل هضمها

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