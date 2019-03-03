فيديو معلوماتى..7 خطوات تحافظ على صحة الكلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تعمل الكلى بشكل صحيح، يمكن أن يتراكم مستوى الكرياتينين فى الدم ويسبب مشاكل صحية خطيرة، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض النصائح التى تساعد على خفض نسبة الكرياتينين فى الكلى والحفاظ على صحتها وهى:
1ـ الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية
2ـ الابتعاد عن الأطعمة التى تحتوى على البوتاسيوم
3ـ تجنب تناول المكملات الغذائية التى تحتوى على الكرياتينين
4ـ استشارة الطبيب قبل تناول أى نوع من الأدوية
5ـ تقليل كمية البروتين لأنه يرفع مستوى الكرياتينين فى الدم
6ـ تناول الألياف المساعدة على تعزيز صحة الكلى
7ـ الاهتمام بتناول الأعشاب الطبيعية والسوائل الدافئة ومنها البابونج والقرفة
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