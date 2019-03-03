شكرا لقرائتكم خبر عن العين عليها حارس.. إزاى تحافظ على رؤيتك ونظرك بعدة نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العين عليها حارس، وعليك أن تكون أكثر حرصا على رؤيتك ونظرك، فالكثير من العادات الخاطئة قد تسبب لك مشكلات بالرؤية والإبصار، ووفقا لتقرير نشره موقع realsimple فإن هناك الكثير من النصائح التى يجب عليك اتباعها خلال يومك للحفاظ على إبصارك ونظرك قدر الإمكان.



العين

ومن أبرز هذه النصائح وفقا للتقرير، الحفاظ على مسافة جيدة بينك وبين الشاشات سواء أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة المحمول وشاشات التليفزيون الذى يساعدك على الحفاظ على العين من الإرهاق وعدم وضوح الرؤية ومتلازمة رؤية الكمبيوتر، فاجلس فى مسافة بطول الذراع بينك وبين الكمبيوتر، وابعد عن جهازك المحمول نحو 16 بوصة.



العين

لا تعرض عيونك للشمس كثيرا، لأنها قد تؤدى تدريجيا إلى تدهور الرؤية وإعتام عدسة العين نتيجة التعرض للأشعة الفوق بنفسجية، والنضارة الشمسية المستقطبة الجيدة تساعدك على الحفاظ على عينيك، تناول أيضا نظام غذائى ملئ بالمأكولات البحرية التى تحتوى على الأوميجا 3، ومضادات الأكسدة لأن الأسماك والمأكولات البحرية جيدة فى هذا الصدد.

تناول الخضروات الصحية الداكنة كالبروكللى، والكوسة والبسلة والخضروات الورقية التى تعمل على تحسين الرؤية والوقاية من مشكلات العين، والشاى الأخضر من الخيارات الجيدة التى تعزز من صحة العين لاحتوائه على مضادات أكسدة جيدة، ويجب على السيدات والفتيات الحد من وضع الماسكارا لأن البكتيريا قد تنو وتزدهر فى هذه الأجواء.