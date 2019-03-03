انت الان تتابع موضوع ما هي انواع الخوف والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هناك مقولة شهيرة للرئيس فرانكلين روزفلت ” الشيء الوحيد الذي يجب أن نخافه ، هو الخوف نفسه ” ، فوفقا لجمعية الطب النفسي الأمريكية ، فإن مرض الرهاب أو الخوف هو المرض النفسي الأكثر شيوعا بين النساء والثاني بين الرجال ، ويشير المعهد الوطني للصحة العقلية إلى أن الرهاب يؤثر على حوالي 19.2 مليون من البالغين الأمريكيين ، وهذا المرض يظهر عادة خلال الطفولة أو المراهقة ويستمر حتى سن البلوغ .

أنواع الخوف

هناك العديد من الأشياء التي يخافها الناس ، ولكن هنا أكثر أنواع الفوبيا شيوعًا :

الرهاب الاجتماعي

الخوف الاجتماعي هو أكثر أنواع الخوف شيوعًا ، يعاني صاحبه من اضطراب وقلق ووعي ذاتي مفرط في المواقف الاجتماعية ، فقد يخاف بعض الناس من الحكم عليهم لدرجة أنهم يتجنبون حالات معينة ، مثل الأكل أمام الآخرين ، ويعاني شخص واحد من بين كل 20 شخصًا من رهاب اجتماعي .

رهاب العناكب

رهاب العناكب هو الخوف من العناكب وغيرها من الحشرات المشابهة ، وهذا الرهاب شائع جدا ، حيث يؤثر على 1 من كل 3 نساء و 1 من 4 رجال ، حيث يمكن لمشهد العنكبوت أو ببساطة صورته أن تثير الخوف .

ففي حين أن هناك ما يقدر بنحو 35000 نوع من أنواع العنكبوت ، إلا أن حوالي عشرة أنواع فقط التي تشكل تهديدا حقيقيا للبشر ، وأحد التفسيرات الأكثر شيوعًا لهذا المرض هو أن هذه المخلوقات كانت في يوم من الأيام تشكل تهديدًا كبيرًا لأسلافنا الذين كانوا يفتقرون إلى المعرفة الطبية والأدوات التكنولوجية لمعالجة الإصابات الناجمة عن الحيوانات والحشرات ، ونتيجة لذلك ساهم التطور في الاستعداد للخوف من هذه المخلوقات .

رهاب المرتفعات

هناك ما يقدر بنحو 23 مليون من البالغين الذين لديهم هذا الخوف حيث يمكن أن يؤدي إلى هجمات من القلق وتجنب الأماكن المرتفعة ، ويعاني الأشخاص الذين يعانون من هذا الخوف من بذل جهود كبيرة لتجنب الأماكن المرتفعة مثل الجسور أو الأبراج أو المباني الشاهقة .

بينما في بعض الحالات ، قد يكون هذا الخوف من المرتفعات نتيجة لتجربة مؤلمة ، وفي حين أنه من الشائع أن يكون لدى الناس درجة من الخوف عند مواجهة الارتفاعات ، إلا أن الرهاب ينطوي على خوف شديد يمكن أن يؤدي إلى نوبات هلع .

الخوف من الطيران

مع كل التغطية الإعلامية للكوارث الجوية ، سيكون من المفهوم لماذا يخشى الكثيرون من أن يكونوا ضحايا حادث تحطم طائرة وبالتالي لديهم خوف من الطيران ، ولكن مع وجود أكثر من 100 ألف رحلة جوية في جميع أنحاء العالم كل يوم قد يبعث الاطمئنان لديهم .

الخوف من الأماكن المغلقة

في بعض الأحيان ، يرتبط الخوف من الطيران ارتباطًا وثيقًا بالخوف من الأماكن المغلقة ، فالناس الذين يعانون من هذا الخوف يقولون أنهم يشعرون أن الجدران تغلق عليهم ، وتشير بعض النظريات إلى وجود ارتباط وراثي مع أنواع معينة من الفوبيا كنوع من آليات البقاء الخاملة .

الخوف من الثعابين

“أنا أكره الثعابين” لست وحدك ، فالخوف من كل الأشياء الطويلة والسمية أمر شائع لدى الكثيرين ، ولكن الجيد في الثعابين هو أنك إذا تركتها لحالها فسوف تتركك .

الخوف من الكلاب

الخوف من الكلاب هو رهاب شائع ، لا سيما بين الأطفال ووكلاء البيع من الباب إلى الباب ، ويمكن أن يتفاقم الخوف من خلال تجربة سلبية مع حيوان ، ويمكن أن يكون واحدا من أصعب أنواع الرهاب عند التفكير في الأنياب .

الخوف من العواصف

من المفهوم أن صوت الرعد القوي يمكن أن يؤدي إلى دق قلوب الناس وإحساسهم بالخوف من العواصف ، ومن الناحية الواقعية هناك من البرق والرعد ما يمكن أن يضر بالناس ، لكن احتمال حدوث ذلك أمر بعيد .