انت الان تتابع موضوع الاطعمة الممنوعة لمرضى تكيس المبايض والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تكيس المبيض هي مشكلة شائعة بين ألف النساء حول العالم ، فنسبة الإصابة به عالية جداً ، وتصاب النساء بتكيس المبيض بسبب وجود خلال في التوازن بي الهرمونات الموجودة في أجسامهن ، وتعرف مشكلة تكيس المبيض بأنها ( حدوث تضخم في المبيض نتيجة لوجود حويصلات صغيرة داخل المبيض المصاب ) وتظهر مجموعة من الأعراض الجانبية المصاحبة لظهور هذا التكيس ، وابرزها حدوث ضعف في التبويض ، واضطرابات في مواعيد الدورة الشهرية ، وخلال هذا الموضوع سوف نتحدث عن الأعراض التي تنبأك بظهور تكيس المبيض ، وايضاً الأطعمة التي عليك الابتعاد عنها إذا كنت مصابة بالتكيس .

علامات تدل على أنك مصابة بتكيس المبيض

هناك مجموعة من العلامات التي قد تنبهك بوجود تكيس في المبيض ، وأن عليك التوجه إلى الطبيب مباشرة ، وهي ما سوف نعرضها لك الأن ، ولكن تذكري دائماً أن أول خطوة للوقاية من أي مرض هو التوجه مباشرة إلى الطبيب عند ملاحظة أي علامة تشير إلى هذه الإصابة .

1- يصاحب وجود تكيس في المبيض وجود اضطرابات وحالة من عدم الانتظام في مواعيد الدورة الشهرية ، وكذلك نسبة الطمث الطبيعية لجسمك ، ويرجع ذلك إلى أن تكيس المبيض يصب النساء بسبب ارتفاع في مستويات هرمونات الاندروجين ، وهذا الارتفاع يكون هو المسئول عن بطئ عمل المبايض ، وكذلك يبطئ من عملية التبويض .

2- من ابرز العلامات التي تظهر على المتزوجات حديثاً تدل على وجود تكيس في المبيض ، هي تأخر الحمل والإنجاب وقد يتسبب تكيس المبيض في بعض الحالات للإصابة بالعقم عند السيدات ، ويرجع ذلك إلى اضطراب عملية التبويض نتيجة للتغيرات الهرمونية والالتهابات المصاحبة للتكيس .

3- الشعور بآلام المعدة والمبيض والشعور المستمر بوجود آلام اسفل البطن ، فغن هذا قد ينباك بوجود تكيس في المبيض .

4- من علامات الإصابة بتكيس المبيض الشعور المستمر بآلام غير محتمل في الراس ، وكذلك الشعور بالدوار والغثيان .

5- من أسرع العلامات التي تلاحظها النساء عند الإصابة بتكيس المبيض ، هي ظهور الشعر في أماكن غير متوقعة في الجسم ، مثل ظهور شعر كثيف في الوجه والظهر والأصابع .

6- ظهور حب الشباب في الوجه وأيضاً الإصابة بالأمراض الجلدية وقشرة الشعر ، وقد يرجع ذلك إلى زيادة افراز الدهون والزيوت في الجسم نتيجة للخلل الهرموني الذي يحدث في جسم النساء .

7- الزيادة المفاجئة في الجسم المصابة بتكيس المبيض ، وفي نفس الوقت وجود صعوبة شديدة في إنقاص الوزن .

8- يتسبب تكيس المبيض في مشاكل اضطرابات النوم ، وأيضاً الإصابة بحالات ضيق التنفس المفاجئة .

أطعمة عليك تجنبها إذا كنت مصابة بتكيس المبيض

1- عليك تجنب الأطعمة ذات المؤشر السكري ( الغلايسمي ) المرتفع ، حيث تعمل هذه الأطعمة على رفع نسبة السكر في الدم ، لذلك يزداد إفراز مادة ( الأنسولين ) في الدم ، الأمر الذي يفاقم من الأعراض ويزيد الوزن .

2- الابتعاد تماماً عن المشروبات التي تحتوي على ( الكافيين ) مثل القهوة بأنواعها والشاي الأحمر والشاي الأخضر ، حيث تتسبب هذه المشروبات في زيادة هرمون ( الإستروجين ) الذي يؤثر بشكل سلبي عل الخصوبة .

3- عليك عدم تناول اللحوم الحمراء ، حيث أنها تقوم بتغير توازن الهرمونات في الجسم ، لذلك فإنه يجب تجنبها حتى لا تزيد من أعراض متلازمة المبيض متعدد الكيسات سوءاً .

4- عليك ان تقومي بتقليل من الدهون والكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض والأرز الأبيض والسكريات ، لأنها قد تتسبب في زيادة الوزن .

5- عليك التقليل قدر المستطاع من تناول منتجات الألبان ، فقد تكون السبب وراء ظهور زيادة في مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم ، وبالتالي تتفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض ، لذا فمن الضروري تجنبها خاصة إن كانت لديك حساسية من اللاكتوز .

أطعمة عليك تناولها إذا كنت مصابة بتكيس المبيض

1- الشوفان .

2- الخضروات الورقية .

3- الخبز الأسمر .

4- الجوز واللوز .

5- البرتقال والتفاح .

6- الأسماك .

7- الشمندر .

8- الأفوكادو .