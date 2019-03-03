انت الان تتابع موضوع الاطعمة الممنوعة لمرضى تكيس المبايض والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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تكيس المبيض هي مشكلة شائعة بين ألف النساء حول العالم ، فنسبة الإصابة به عالية جداً ، وتصاب النساء بتكيس المبيض بسبب وجود خلال في التوازن بي الهرمونات الموجودة في أجسامهن ، وتعرف مشكلة تكيس المبيض بأنها ( حدوث تضخم في المبيض نتيجة لوجود حويصلات صغيرة داخل المبيض المصاب ) وتظهر مجموعة من الأعراض الجانبية المصاحبة لظهور هذا التكيس ، وابرزها حدوث ضعف في التبويض ، واضطرابات في مواعيد الدورة الشهرية ، وخلال هذا الموضوع سوف نتحدث عن الأعراض التي تنبأك بظهور تكيس المبيض ، وايضاً الأطعمة التي عليك الابتعاد عنها إذا كنت مصابة بالتكيس .
علامات تدل على أنك مصابة بتكيس المبيض
هناك مجموعة من العلامات التي قد تنبهك بوجود تكيس في المبيض ، وأن عليك التوجه إلى الطبيب مباشرة ، وهي ما سوف نعرضها لك الأن ، ولكن تذكري دائماً أن أول خطوة للوقاية من أي مرض هو التوجه مباشرة إلى الطبيب عند ملاحظة أي علامة تشير إلى هذه الإصابة .
1- يصاحب وجود تكيس في المبيض وجود اضطرابات وحالة من عدم الانتظام في مواعيد الدورة الشهرية ، وكذلك نسبة الطمث الطبيعية لجسمك ، ويرجع ذلك إلى أن تكيس المبيض يصب النساء بسبب ارتفاع في مستويات هرمونات الاندروجين ، وهذا الارتفاع يكون هو المسئول عن بطئ عمل المبايض ، وكذلك يبطئ من عملية التبويض .
2- من ابرز العلامات التي تظهر على المتزوجات حديثاً تدل على وجود تكيس في المبيض ، هي تأخر الحمل والإنجاب وقد يتسبب تكيس المبيض في بعض الحالات للإصابة بالعقم عند السيدات ، ويرجع ذلك إلى اضطراب عملية التبويض نتيجة للتغيرات الهرمونية والالتهابات المصاحبة للتكيس .
3- الشعور بآلام المعدة والمبيض والشعور المستمر بوجود آلام اسفل البطن ، فغن هذا قد ينباك بوجود تكيس في المبيض .
4- من علامات الإصابة بتكيس المبيض الشعور المستمر بآلام غير محتمل في الراس ، وكذلك الشعور بالدوار والغثيان .
5- من أسرع العلامات التي تلاحظها النساء عند الإصابة بتكيس المبيض ، هي ظهور الشعر في أماكن غير متوقعة في الجسم ، مثل ظهور شعر كثيف في الوجه والظهر والأصابع .
6- ظهور حب الشباب في الوجه وأيضاً الإصابة بالأمراض الجلدية وقشرة الشعر ، وقد يرجع ذلك إلى زيادة افراز الدهون والزيوت في الجسم نتيجة للخلل الهرموني الذي يحدث في جسم النساء .
7- الزيادة المفاجئة في الجسم المصابة بتكيس المبيض ، وفي نفس الوقت وجود صعوبة شديدة في إنقاص الوزن .
8- يتسبب تكيس المبيض في مشاكل اضطرابات النوم ، وأيضاً الإصابة بحالات ضيق التنفس المفاجئة .
أطعمة عليك تجنبها إذا كنت مصابة بتكيس المبيض
1- عليك تجنب الأطعمة ذات المؤشر السكري ( الغلايسمي ) المرتفع ، حيث تعمل هذه الأطعمة على رفع نسبة السكر في الدم ، لذلك يزداد إفراز مادة ( الأنسولين ) في الدم ، الأمر الذي يفاقم من الأعراض ويزيد الوزن .
2- الابتعاد تماماً عن المشروبات التي تحتوي على ( الكافيين ) مثل القهوة بأنواعها والشاي الأحمر والشاي الأخضر ، حيث تتسبب هذه المشروبات في زيادة هرمون ( الإستروجين ) الذي يؤثر بشكل سلبي عل الخصوبة .
3- عليك عدم تناول اللحوم الحمراء ، حيث أنها تقوم بتغير توازن الهرمونات في الجسم ، لذلك فإنه يجب تجنبها حتى لا تزيد من أعراض متلازمة المبيض متعدد الكيسات سوءاً .
4- عليك ان تقومي بتقليل من الدهون والكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض والأرز الأبيض والسكريات ، لأنها قد تتسبب في زيادة الوزن .
5- عليك التقليل قدر المستطاع من تناول منتجات الألبان ، فقد تكون السبب وراء ظهور زيادة في مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم ، وبالتالي تتفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض ، لذا فمن الضروري تجنبها خاصة إن كانت لديك حساسية من اللاكتوز .
أطعمة عليك تناولها إذا كنت مصابة بتكيس المبيض
1- الشوفان .
2- الخضروات الورقية .
3- الخبز الأسمر .
4- الجوز واللوز .
5- البرتقال والتفاح .
6- الأسماك .
7- الشمندر .
8- الأفوكادو .
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