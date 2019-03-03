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يعد الفول السوداني نوع من أنواع المكسرات المتعارف عليها وهو من الأنواع رخيصة الثمن وينتمي أيضا إلى عائلة البقوليات، ونادرا ما يتناوله الأشخاص على صورته الطازجة، ودائما ما يتم إضافة الملح عليه ويتم تحميصه قبل تناوله، ويستخدم الفول السوداني والمنتجات الخاصة به في صنع الحلوى والوجبات الغذائية نظرا لاحتوائه على سعرات حرارية عالية.

خطورة الاكثار من الفول السوداني

قبل التعرف على الأضرار الخاصة بالفول السوداني سوف نتعرف على بعض الفوائد التي توجد به والتي من بينها ما يلي :

فقدان الوزن

فمن خلال المداومة على تناول الفول السوداني في اليوم من المحافظة على الوزن المثالي والتخلص من السمنة والوزن الزائد فمن الممكن من خلال تناول الفول السوداني كوجبة خفيفة من الحصول على السعرات الحرارية التي تكفي الجسم للقيام بالمهام الخاصة به.

تحافظ على صحة القلب

فقد أشارت الكثير من الدراسات الحديثة على أن تناول المكسرات والفول السوداني ولكن بشكل معتدل من الأمور التي تحافظ على صحة القلب كما يحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الهامة والمفيدة بالنسبة لصحة القلب.

الوقاية من تكون الحصوات في المرارة

فقد أشارت بعض التجارب أن تناول كميات من الفول السوداني على مدار اليوم من الأشياء التي تقلل من تكون الحصوات في المرارة.

تنظيم مستوى السكر

يساهم أيضا في تنظيم مستوى السكر في الدم من خلال التحكم في الأنسولين كما يقى الشخص من التعرض إلى الإصابة بالسكر من النوع الثاني.

اضرار الافراط في تناول الفول السوداني

على الرغم من الفوائد الكبيرة التي توجد في الفول السوداني إلا أن كثرة تناول الفول السوداني على مدار اليوم من الممكن أن يؤدي إلى التعرض إلى العديد من المشاكل الصحية ومن الأفضل تناول كميات بسيطة من الفول السوداني أو بمعدل بسيط على مدار اليوم تجنبا للمشاكل واردة الحدوث ومن بين الأضرار التي توجد في الفول السوداني ما يلي :

1- لقد أكدت العديد من الدراسات على أن الفول السوداني من البقوليات الأكثر عرضة إلى العديد من الميكروبات والتلوث والتي من بينها السالمونيلا ولابد من تناول الفول السوداني بقدر بسيط مع التأكد من صلاحيته وأنه لا يحتوي على العفن الذي من الممكن أن يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية خاصة للأطفال الصغار.

2- يتسبب الفول السوداني في الحساسية للكثير من الناس على الرغم من فوائده المتعددة إلى صحة الجسم كما أن له العديد من الفوائد الجمالية للصحة والبشرة والشعر وعلى من يعاني من حساسية الفول السوداني عدم تناوله حتى وإن كانت به العديد من الفوائد الكثيرة وأيضا من الممكن أن يضر غبار الفول السوداني من يعاني من الحساسية أيضا لذا لابد من توخى الحذر عند استخدام الفول السوداني.

3- من الممكن أن يتسبب تناول الفول السوداني في العديد من المشاكل الصحية وخاصة الجلدية من الطفح الجلدي كما يتسبب في السعال والتورم والإسهال والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

4- يحتوي الفول السوداني على الليكتين وهو من المواد التي توجد بشكل طبيعي في البقوليات والتي من أهمها الفول السوداني ومن الأفضل عدم تناول كميات كبيرة من الفول السوداني حيث أن تلك المواد من المواد الصعبة في الهضم وتتسبب في الكثير من المشاكل الصحية، كما أن الليكتين من المواد التي تسلك مسلك الأنسولين في الجسم البشري والتي لها آثار سلبية على الصحة.

5- لا يحتوي على أوميجا 3 على الرغم من أن الفول السوداني يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية الهامة والتي من بينها أوميجا 6 إلا أنه لا يحتوي على الأحماض الأكثر أهمية أوميجا 3 لذا من الأفضل عدم تناول الفول السوداني بكثرة حتى لا تضر بالجسم فهو بحاجة إلى مزيج من الأحماض الدهنية.

6- يحمل كمية كبيرة من المبيدات الحشرية حيث ينمو الفول السوداني فوق سطح التربة مما يجعله أكثر عرضة إلى المبيدات الحشرية بشكل كبير عن غيره من المكسرات والبقوليات الأخرى.

7- يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة ومع تناول كميات كبيرة منه سوف يتسبب في زيادة نسبة الدهون المشبعة في الجسم ومن ثم زيادة الوزن وزيادة المشاكل التي تنتج عن زيادة وزن الجسم، كما سيؤدى إلى زيادة نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

8- من بين الأضرار البالغة في الفول السوداني أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة التي توجد في الصوديوم إلا أن كثرة تناوله سوف تؤدي إلى توازن السوائل في الجسم والتي سوف تؤدي بشكل طبيعي إلى زيادة معدل ضغط الدم وتعرض الشخص إلى الكثير من المشاكل.

9- تناول كميات كبيرة من الفول السوداني من الأشياء التي تزيد من هشاشة العظام على الرغم من أن تناول كميات قليلة من الفول السوداني في اليوم تزيد من قوة العظام فإن تناول كميات كبيرة منه تحتوي كميات كبيرة من الفوسفور الضار جدا بصحة العظام يأتي بنتيجة عكسية.