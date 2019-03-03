تناول جرعة زائدة من فيتامين"سي" يُصيب بالإسهال وآلام المعدة

يلعب فيتامين سي, دورًا مُهمًا في وظائف الجسم، حيث يساعد على حماية الخلايا والحفاظ عليها بصحة جيدة، والحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف، بالإضافة إلى المساعدة في التئام الجروح، ويعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي من أفضل الطرق للحصول عليه، إلا أن من لا يتناولون مثل هذه الأطعمة ينصحون بتناول مكملات غذائية، ولكن السؤال ما هو المقدار المناسب الذي يجب عليك الحصول عليه من فيتامين سي يوميًا؟ وما علامات الحصول على جرعات زائدة منه؟

أوضح الدكتور ثورنبر كبير الأطباء في Now Patient أنه عند تناول أكثر من 100 مللي غرام يوميًا من فيتامين سي يصاب المرء بالإسهال، وفي حالة ذوبان فيتامين سي في الماء بدلًا من تخزينه داخل الجسم، فربما تستهلك أكثر مما يحتاجه جسمك من الفيتامين، ما قد يُسبّب مشاكل في الجهاز الهضمي حيث يحاول جسمك إفرازه بشكل طبيعي، وأضاف الدكتور ثورنبر أن آلام المعدة وانتفاخات البطن من العلامات المُميّزة للحصول على جرعات زائدة من فيتامين سي.

الجرعات التي يجب الحصول عليها يوميًا من فيتامين سي

وقال الدكتور ثورنبر " يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19-64 عام إلى 40 مللي غرام، ومع تناول مزيج من الفاكهة والخضار يحصل الجسم على هذا المقدار، ولا يمكن تخزين الفيتامين في جسمك لذلك عليك تناول هذه الأطعمة يوميًا ".

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كيف تحصل على فيتامين سي؟

وأكّد الدكتور ثورنبر أن فيتامين سي يوجد في الكثير من الفواكه والخضراوات مثل البرتقال والبروكلي والفراولة والعنب الأسود، والفلفل الأحمر والأخضر، كما تعد البطاطا أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين سي، وتابع الدكتور ثورنبر قائلًا " إذا أوصى طبيبك بذلك أو إذا كنت لا تتناول هذه الأطعمة فيمكنك الحصول على مكملات غذائية، ولكن الحصول على أكثر من ألف مللي غرام في اليوم من فيتامين سي يعد أكبر بكثير مما يحتاجه الأشخاص البالغون العاديون".

وتوصي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالحصول على ما تحتاجه من فيتامين سي من خلال تناول نظام غذائي متوازن ومتنوع ، ولكن في حالة تناول مكملات غذائية من فيتامين سي، فيجب مراعاة عدم تناول جرعة زائدة لأنها ربما تكون مُضرّة، ومن غير المحتمل أن يسبب تناول أقل من ألف مللي غرام من فيتامين سي في اليوم أي ضرر، وأضاف الدكتور ثورنبر "إذا استمرت الأعراض مع تقليل الجرعة التي تحصل عليها، فيجب عليك زيارة الطبيب"

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