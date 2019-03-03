شكرا لقرائتكم خبر عن الثوم وفيتامين "هـ"..أطعمة هتحميك من الجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف يصبح الطعام هو العلاج؟..هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، والذي قدم أهم الأطعمة للأشخاص المصابين بالجلطة، وذلك وفقا لموقع "everydayhealth"، ومنها:

-الكركم من أهم التوابل التي تحدث عنها العديد من الدراسات التي أكد علي أهميته وتناوله، فعند تناوله في الطهي أو كمشروب، يقلل فرص الإصابة بالجلطات.

-تناول الزنجبيل يقلل فرص الإصابة بالجلطات، وأيضا يعد مفيد لمن يعاني من جلطة، لأنها يساهم في ذوبانها والحد من التعرض للخطورة المترقبة نتيجة لاحتوائه علي مادة الساليسالات التي تقلل من أضرار الجلطات، ولذا عليك تناول مرتين في اليوم.



ثوم

-القرفة، تحتوي على مادة كومارين التي تساهم في تحسن صحة الدم يحد من تجلطه، ولذا يمكنك تناول 2 كوب منها يوميا مع تحليتها بالعسل الابيض.

-الفلفل الأخضر من الأطعمة الجيدة والتي تحافظ علي صحة مريض الجلطة، ولذا يمكنك تناول بشكل دائم للحد من أضرار الجلطات.



زنجبيل

-كما أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة إلي أن الأطعمة الغنية بفيتامين "هـ" تساهم في التقليل من أضرار الجلطة، ولذا عليك تناول السبانخ والكيوي.

-الثوم، ينشط الدورة الدموية بالجسم، ويساهم بشكل كبير في تقوية الأوردة ولذا هو من الأطعمة الجيدة لمرضي الجلطات.