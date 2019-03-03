صحتك في وصفة..التخلص من رائحة القدم الكريهة بالخل والشاي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الكثيرون من مشكلة رائحة القدم الكريهة، وذلك عند ارتداء الأحذية التي تزيد من تعرقها، أو عدم الاعتناء بنظافتها بشكل يومي، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي وصفة من الطبيعية تساهم في القضاء علي هذه الأزمة وذلك وفقا لموقع " top10homeremedies ".
رائحة القدم
أكد الموقع، علي وجود العديد من الحيل التي تساهم بشكل كبير في القضاء علي رائحة القدمين الكريهة، ومنها:
-من أفضل النصائح التي ينصح بها هي وضع القدمين في الماء الدافيء المضاف اليها الملح، فيقوم بسحب الرطوبة من القدمين وأيضا يقضي علي البكتيريا المتواجدة علي جلد القدمين، ولذا عليك الاستمرار بها.
-عليك غسل وتنظيف قدميك بالخل، فهذه الطريقة أثبتت كفائتها في القضاء والتخلص علي رائحة القدمين الكريهة، ولذا عليك القيام بهذه العادة يوميا بعد الرجوع من العمل.
-تواجد حمض التانيك في الشاي، يجعله من الأشياء التي تساهم في تخفيف كمية العرق في القدمين، كما أنها تعمل علي قتل البكتيريا المسببة لرائحة العرق الشديدة في القدمين.
القدم
-زيت اللافندر له رائحة مميزة ومنعشة ولها العديد من الفوائد علي جسم الانسان، وخاصة القدمين، فيمكنك تنظيف القدمين جيدا ثم عليك وضع زيت اللافندر علي القدمين فانت بهذه الطريقة تعمل علي قتل الفطريات المسببة لهذه الرائحة.
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