طريقة استخدام نبتة الألوفيرا للتنحيف

يعتبر هلام الألوفيرا من أجود المواد الطبيعية التي تستخدم بشكل كبير في صنع مستحضرات العناية بالبشرة والشعر نظرا لخصائصها الجمالية المميزة. لكن ما لا تعرفه الكثير من السيدات أنها تساعد على التنحيف والتخلص من الوزن الزائد بشكل طبيعي ولقد وجد انه يمكن استخدم هلام الصبار أو العصير المستخرج من هذا النبات في حياتك اليومية لفقدان الوزن الزائد للتخلص من الدهون الزائدة في الجسم بشكل كبير، والجزء الأكثر إثارة هو أنه من المواد الطبيعية التي يتم استخدامها دون حدوث أي ضرر او أي أثار جانبية

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فوائد الألوفيرا للتنحيف

تمنح القوة والمتانة لجهاز المناعة مما يحد من ظهور الجذور المؤكسدة الحرة في الجسم.

ينشط عمليات الأيض في الجسم فيترك أثراً إيجابياً على أداء الجهاز الهضمي.

ينشط حركة الأمعاء وينظمها مما يسرع حرق السعرات.

يستعان به كمادة مسهلة، فيحافظ على القولون خالياً من أي تجمعات للبراز.

تمد الجسم بما يحتاجه من البروتين والكولاجين، مما يسهم في تنمية العضلات وزيادة معدل حرق السعرات الحرارية.

يقلل من كميات الجلوكوز في الدم مما يعتبر عائقاً أمام الدهون من التكدس في الجسم، ويكون ذلك بإبطاء مستويات امتصاص السكر.

يمنح الجسم الطاقة الضرورية للقيام بوظائفه لأطول فترة ممكنة، فيساعد ذلك في عدم الإفراط بالطعام.

ينشط عملية التمثيل الغذائي بفضل احتوائه على فيتامين B، فيمنع تراكم الدهون.

يسد الشهية.

هذا بالإضافة إلى تعزيز عملية الهضم ورفع الأيض مما يفيد في حرق السعرات الحرارية الزائدة ومنع تراكمها في الجسم.

يعوض كل من الجسم والبشرة والشعر بما ينقصه من عناصر طبيعية.

يساعد على قتل البكتيريا المتكدسة في جلد البشرة بفضل احتوائه على مواد مطهرة، وبالتالي يعالج مشاكلها.

يمنع تفشي حبوب البشرة بما يحتويه من مواد مطهرة تقضي تماماً على الميكروبات المؤدية لذلك.

يحفز البشرة على إفراز مادة الكولاجين الطبيعي لمقاومة ظهور علامات الشيخوخة.

يقي من ظهور الهالات السوداء ويعالجها.

يعتبر علاجاً نافعاً لمشاكل الشعر، حيث يرطب ويقي من الجفاف.

يعالج الطفح الجلدي.

يعالج مشاكل الجهاز الهضمي عند تناوله كعصير.

يساعد مشروب الألوفيرا على تهدئة القولون العصبي.

استنشاق بخار الألوفيرا يحد من أعراض الربو.

يوازن مستويات السكر في الدم.

يسد المسامات الواسعة في البشرة ويصغرها.

طرق مختلفة لاستخدام الالوفيرا للتنحيف

فيما يلي عدد من الطرق التي تبين استخدام هلام الصبار في فقدان الوزن،

1. عصير الصبار

الحصول على بعض أوراق الصبار الطازجة، وتنظيفها وغسلها جيدا، ومن ثم قطعها على طول امتدادها للتخلص من الحواف الحادة، وإزالة الطبقات العليا من الأوراق بعناية واستخراج مادة تشبه الجل وطحنها جيدا، حيث يمكنك تناول ملعقة صغيرة من هذا العصير الطازج كل يوم وتخزين الجزء الباقي في الثلاجة لاستخدامها في اليام القادمة .

2. هلام الصبار العادي

يمكنك تناول هلام الصبار الطازج (بدون طحن)، وفي هذه الحالة عليك فقط استخراج الهلام من نبات الصبار وتناول ملعقة صغيرة منه يوميا .

3. عصير الصبار المخفف

أخذ كوب من الماء العادي وإضافة ملعقة طعام من الهلام الطازج، ومزيجه جيد وشرب هذا العصير المخفف مرتين يوميا .

4. عصير الصبار المختلط

أخذ كوب كامل من العصير المستخرج من أي من الفواكه المفضلة لديك أو الخضار، واضافة ملعقة من الهلام الى هذا العصير الطازج وخلطه جيدا، مما يساعد على تخفيف الطعم الحاد من الصبار، وعليك تناول هذا العصير المختلط كل يوم للتخلص من الوزن الزائد .

5. عصير الصبار والليمون

عليك تحضير عصير الصبار المخفف عن طريق خلط الماء مع بعض هلام الصبار الطازج، وعصر ليمونة طازجة لهذا العصير، وتقليبه جيدا وشربه يوميا .

6. هلام الصبار مع العسل

كلا من الصبار والعسل مفيدان جد لإنقاص الوزن، حيث يمكن خلط ملعقة كبيرة من العسل مع عصير الصبار المخففة، وتناول هذا الخليط يوميا دون إضافة أي مادة تحلية اصطناعية .

طرقة فعالة لاستخدام هلام الألوفيرا للتنحيف

طريقة أولى

الأوراق الخضراء من الألوفيرا استخرجي الهلام الطازج

أحضري بضعة الأوراق الخضراء من الألوفيرا وقومي بغسلها جيدا حتى تتخلصي من الأتربة،

ثم ابدئي بإزالة الحواف الشوكية والطبقة الخارجية للقشرة حتى يظهر لك الهلام الشفاف. استخرجي الهلام الطازج وتناولي منه ملعقة واحدة في اليوم.

طريقة ثانية

قومي بوضع الهلام الطازج مع عصير ليمونة واحدة وكمية مناسبة من الماء في الخلاط الكهربائي

واضربي بشكل جيد حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

تناولي هذا المشروب بعد وجبة الفطور بنصف ساعة على الأقل.

طريقة تحضير عصير الالوفيرا للتنحيف

المقادير

كأس من الماء

1 ملعقة طعام من العسل

1 ملعقة طعام من عصير الليمون

2-3 ملاعق كبيرة من الألوة فيرا

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل

نضيف عصير الألوة فيرا إلى كوب الماء، ونحرك جيداً نضيف المكونات الأخرى تدريجياً لتمتزج بشكل متوازن ومتناسق يتم شرب الخليط كل صباح على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج

نصيحة صحية

للحصول على فاعلية قصوى من منافع هلام الألوفيرا، ننصحك سيدتي باتباع نظام غائي صحي ومتوازن.