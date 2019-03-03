كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ألم الظهر العلوي من المشاكل الصحية الشائعة والتى تتمثل فى الشعور بالألم في أي مكان في المنطقة الواقعة بين رقبتك والخصر ، وبالرغم من أنه أقل شيوعًا من آلام أسفل الظهر، فإنه لا يزال منتشراً بين الكثيرين، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية التخلص من ألم أعلى الظهر، بحسب موقع "Net doctor".
ظهر
اسباب الم أعلى الظهر هناك عدد من الأسباب التي قد تجعلك تعاني من آلام الظهر
- طريقة الجلوس الخاطئة.
- تقضي وقتًا طويلاً أمام الكمبيوتر كل يوم.
- تحمل الأشياء الثقيلة بانتظام على ظهرك أو حقيبة الكتف.
- تقوم بعمل أو رياضة تنطوي على حركات متكررة.
- لديك إصابة.
- لديك توتر في العضلات أو ظهرك أثناء ممارسة الرياضة.
علاج ألم أعلى الظهر
ألم أعلى الظهر يستجيب بشكل جيد للعلاج الطبيعي، وخاصة العلاج اليدوي ، مثل تدليك المفصل والكتف وأعلى الظهر والوخز بالإبر.
الم الظهر
ومع ذلك، فإن معالجة السبب الأساسي للألم ضروري أيضًا للتأكد من عدم عودته مرة أخرى، لذا فكر في تحسين طريقة جلوسك، سواء فى العمل أو المنزل مع ضرورة الانتباه للقيام بتمارين رياضية.
- يمكن وضع زجاجة ماء ساخن على أعلى الظهر.
- ضع كيس ثلج في المنطقة بعد لفها بمنشفة.
- تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل الأيبوبروفين.
- ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة لتخفيف الألم.
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