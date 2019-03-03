شكرا لقرائتكم خبر عن اشربها وخليها قدامك على طول..حيل بسيطة تخليك تشرب مياه أكتر خلال يومك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المياه هي الحياة دون شك، فكلما تناولت المياه زاد ترطيب جسمك، عملت أجهزة الجسم بكفاءة بالغة، قل إحساسك بالخمول وأوجاع الجسم والتوتر، وزاد شعورك بالنشاط ويصبح هضمك أفضل

وفقا لتقرير نشره موقع self فإن الاعتياد علي شرب كميات كبيرة من المياه ليس بالأمر السهل، فيشعر البعض بالملل أو بصعوبة الوصول لعدد أكواب جيد من المياه يوميا.



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ووفقا للتقرير فإن هناك حيلا ما لزيادة معدل شربك للمياه علي مدار اليوم، ومنها ان تضيف نوعا من النكهات علي زجاجات المياه اليومية الخاصة بك، كأن تضيف شرائح الليمون أو الفراولة أو البرتقال مما يعطي مذاقا جيدا ويحببك في شرب المياه أكثر

اتخذ عادة يومية أن تتناول كوب من المياه بعد كل مرة تدخل فيها حمامك لتتبول، هذه العادة سوف تجعلك تعتاد اعادة ما تخلصت منه من مياه، وتشعر بعض الكوب أنك تريد التبول مرة اخري فتشرب كوب أخر،وهكذا، لتزيد كمية المياه اليومية، كذلك تعود أن تشرب كوب من المياه قبل كل وجبة، وبعد الانتهاء منها أيضا ، سوف يوفر لك عدد اكواب جيد خلال اليوم، ضع أمامك الكثير من الزجاجات المليئة بالمياه علي الدوام، فكلما رأيتها سوف ترغب في تناولها وبالتالي تزيد كمية المياه التي تشربها، ضعها بجانب سريرك، وفي حجرة الجلوس وفي المطبخ



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تناول الأطعمة الغنية بالمياه فهي تضمن وصول كميات كبيرة من المياه لجسمك، ومنها البطيخ والخضروات والفاكهة بأنواعها كذلك الجريب فروت والخيار والسلمون

تناول قطعة سناكس مالحة، او بها ملح كزيتونه مالحة علي سبيل المثال، وهذا الامر سوف يدفعك لشرب الكثير والكثير من المياه، كذلك شرب الأعشاب والمواظبة عليها يمد جسمك بالكثير من المياه التي يحتاجها أيضا وبشكل مختلف