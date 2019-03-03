شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط في تناول البرتقال.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

البرتقال أحد أهم أنواع الفاكهة المفيدة والصحية لجسم الإنسان وصحته، لا شك أنه يحتوي علي كم هائل من الفيتامينات والعناصر التى تجعله من الخيارات الجيدة أمام محبي الفاكهة، فهو منخفض السعرات الحرارية، وصفاكهة صحية ومفيدة تعزز من صحة الجسم والبشرة.



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​أضرار الافراط في تناول البرتقال

وفقا لتقرير نشره موقع medicalnewstoday فإن البرتقال مذاقه جيد جدا واستخداماته متعددة ومختلفة للغاية، فيدخل فى صنع المربي علي سبيل المثال لا الحصر، يحتوي البرتقال علي خصائص صحية تجعله مضاد للالتهابات كما تجعله من الفاكهة الهامة المضادة للتأكسد مما يعز من صحة الجسم وقوته، ويوضح التقرير أن هناك الكثير من الفوائد الصحية للبرتقال والتي من بينها أنه يرفع فرص الوقاية من السكتات الدماغية للنساء بشكل خاص، ووفقا لدراسة نشرت فى المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة فإن تناول البرتقال يعزز بشكل كبير الوقاية من خطر سرطان الدم عند الصغار.



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البرتقال يحتوي على كم جيد جدا من الفيتامينات بخاصة فيتامين سي المفيد والصحى، والذى يعمل على مكافحة الجذور الحرة والمضاد للأكسدة، ولا شك أن المبالغة في تناول الشئ قد تجلب الضرر علي صاحبها، ولذا فإن أبرز أضرار الإفراط فى تناول البرتقال حسبما يذكر التقرير تكمن في أنه يحتوي علي كم جيد جدا من البوتاسيوم، وهو ما يجعل استهلاك كميات كبيرة منه لبعض الناس غير صحى، خاصة من يتعاطي أدوية وعقاقير تسمى حاصرات بيتا والتى تستخدم في مرضى القلب، وهو ما يجعل البرتقال حينها متسببا في زيادة نسب البوتاسيوم فى الجسم وهو أمر غير جيد.

اضرار الافراط في تناول البرتقال

ومن أبرز أضرار الإفراط فى تناول البرتقال حسبما يوضحها التقرير أن البرتقال من الحمضيات وزيادة تناول الحمضيات قد تؤذى بعض الأشخاص خاصة مرضى الجزر المعدي المريئى GERD مما يعزز من الشعور بالحموضة وحرقان المعدة، ولذا يجب عدم الإفراط فى تناول البرتقال لإن الزيادة في الحمضيات وتناولها قد يضر بعض الحالات، لذا عليك بالاعتدال فى تناول طعامك كله واتباع نظام غذائى صحي والبعد عن المبالغة والتركيز علي تناول نوعيات معينة من الطعام.