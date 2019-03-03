انت الان تتابع موضوع الاضرار الناتجه عن نقص شرب الماء والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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نقص شرب الماء ليس بالأمر الهين أو التافهة فهذا الأمر يترتب عليه الكثير مِن الأمراض الخطيرة، فجسم الإنسان يتألف مِن 70% مِن المياه التي تقوم بالكثير مِن الوظائف الهامة للجسم ،مثل زيادة التفاعلات الكيميائية وغيره ولهذا فيجب أن يهتم الجميع بشرب كمية كافية مِن الماء كي يُحافظ الجسم على نشاط أعضائة ومهامة الطبيعية.

ما هي اضرار نقص شرب الماء

1– الشعور بالإرهاق بشكل مستمر

مما لا شك فيه فإن الماء هو المصدر الأهم والأول للطاقة في جسم الإنسان ولهذا فحينما يتعرض الجسم الى الجفاف فإن حركة الإنزيمات بداخله تُصبح أبطأ مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتعب.

2- زيادة معدل ضغط الدم

تصل نسبة الدم تصل إلى 92% وهذه النسبة حينما يكون الجسم مرطب بشكل كامل وإذا ما تعرض الجسم للجفاف نتيجة نقص شرب الماء فإن سماكة الدم ستزداد مما سيجعل تدفقه في الجسم صعب وبالتالي سيحدث إرتفاع في ضغط الدم.

3- الإصابة بالحساسية والربو

قد يبدو هذا الأمر صعب التصديق ولكن جسم الإنسان في غاية الذكاء وله الكثير مِن الحركات الدفاعية الغير متوقعة مثل أنه حينما يُصاب بالجفاف يقم بتقييد مجاري الهواء كي يحفظ الماء الذي يملكه، ومِن الجدير بالذكر أن إنتاج الجسم للهستامين يزداد كلما فقد المزيد مِن الماء.

4- إضطراب الجلد

الجفاف الناتج عن نقص شرب الماء يتسبب في إعاقة طرد الجسم للسموم عن طريق البشرة مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بإضطرابات الجلد مثل الإصابة بالإلتهابات والصدفية وظهور التجاعيد بشكل مبكر للغاية وحتى تغير لون الجلد.

5- زيادة نسبة الكوليسترول في الدم

حينما يتعرض الجسد للجفاف فإنه يقوم تلقائياً بزيادة معدل إنتاج الكوليسترول كي يحد مِن خسارة الخلايا للماء.

6- إضطراب الجهاز الهضمي

حينما تقل كمية المياه والمعادن كالكالسيوم والماغنيسيوم فإن الجهاز الهضمي يُصاب بإضطرابات عِدة مثل الإصابة بالقرحة أو إلتهاب المعدة و يُمكن حتى الإصابة بمرض الحموضة المعوية.

7- حدوث مشاكل وخيمة في الكلى أو المثانة

حينما ينقص معدل الماء في الجسم فإن السموم والمواد الحمضية تتجمع كلها معاً لتجعل مِن الجسم مكاناً لتعيش في البكتيريا وتتكاثر بأريحية مما يجعل مِن الكلى والمثانة أكثر عرضة للإصابة بالإلتهابات والعدوى.

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8- الإصابة بالإمساك

حينما يقل معدل الماء في الجسم فإنه وبشكل تلقائي يلجأ للقولون كي يكون مصدر أساسي لتعويض النقص مِن أجل دعم مهام أخرى مهمة في الجسم، ومِن الجدير بالذكر أنه دون الكمية الكافية مِن السوائل فإن نفايات المعدة تنتقل بشكل صعب وبطيء وحتى إنها قد لا تتحرك على الإطلاق مما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك.

9- الشعور بألام مزعجة في المفاصل

كافة مفاصل الجسم يُغلفها الغضروف الذي يتألف بمعظمه مِن الماء ولهذا فإنه حينما يُصاب الجسم بالجفاف فإن الغضروف يضعف وعملية معالجة المفاصل تُصبح أبطأ مما يؤدي للشعور بالألم وعدم الراحة.

10- زيادة الوزن

حينما يتعرض الجسم للجفاف فإن الخلايا تفقد نشاطها وهنا يلجأ الشخص للطعام كي يشعر بالمزيد مِن النشاط ولكن في الواقع فإن الجسم عطش وبحاجة للماء لا للطعام.

11- الشيخوخة المبكرة

إذا ما كان جفاف الجسم شديداً ومزمناً فإن حتى أهم أعضاء الجسم تُصاب بالتدهور وبخاصة البشرة فإن حالتها تتدهور وتظهر عليها علامات الشيخوخة المبكرة.

12- الشعور بالصداع

إنخفاض مستوى الماء في الجسم لمستويات متدنية يتسبب في الشعور بالصداع والدوار بشكل مستمر ومزعج حيث أن كمية السوائل المُحيطة بالدماغ تقل، ومِن الجدير بالذكر أن الجفاف يتسبب كذلك في خفة تدفق الأكسجين مِن الدم إلى الدماغ.

13- قلة التركيز

دماغ الإنسان البالغ تتألف مِن 90% ماء ولهذا فإن قلة شرب الماء والسوائل بشكل عام يؤثر وبشكل كبير في الذاكرة وكيفية صُنع القرارات والحالة المزاجية والتركيز كما يتسبب في كثرة النسيان والتفكير بشكل متواصل وقلة النوم وعدم أداء كثيراً مِن المهام الإدراكية والشعور بالتعب بشكل مستمر.

14- تغير لون البول

التبول مِن أربعة إلى سبعة مرات في اليوم الواحد هو أمر صحي للغاية فقلة التبول تُعتبر دليلاً شبه قاطع على إفتقار الجسم للماء، ومِن الجدير بالذكر أن لون البول يُشير إلى مستوى الترطيب فإذا كان لون البول فاتح أكثر مِن اللازم أو شفاف بعض الشيء فهذا دليل على أن الجسم رطب أما إذا كان االبول أصفر أو غامق فإن هذا يدل على أن الجسم بحاجة للمزيد مِن الماء.

15- جفاف الفم وسوء رائحة النفس

رائحة الفم الكريهة تُعتبر واحدة مِن أهم علامات قلة شرب الماء ففي الغالب تُنتج هذه الرائحة نتيجة قلة إفراز اللعاب الغير محتوي على مضادات الجراثيم.

16- تسارع نبضات القلب

نقص شرب الماء يتسبب في إنخفاض حجم البلازما مما يعني أن الدم يُصبح أكثر لزوجة وهذا الأمر يؤثر على الدورة الدموية وبالتالي فإن معدل ضربات القلب يزيد وبشكل ملحوظ.