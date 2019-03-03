فوائد الكزبرة لصحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكزبرة واحدة من النباتات المشهورة حول العالم كما انها تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والبشرة، كما انها تستخدم فى اعداد العديد من الاكلات المختلفة ووفقا لما ذكره موقع timesofindia فأن فوائد الكزبرة هى

فوائد الكزبرة على صحة الجسم



كزبرة

1: تتناول الكزبرة يساعد على خفض الكولسترول وبالتالى يحد من خطر الاصابة بتراكم الدهون والإصابة بمرض السمنة.

2: تحتوى الكزبرة على بعض الخصائص التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهاب والقرح.

3:يعزز صحة الكبد يحميه من الامراض والالتهابات والإصابة بالأمراض السرطانية.

4:تحتوى الكزبرة على بعض الخصائص التى تساعد على خفض مستويات السكر فى الدم ، وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.

5:تناول الكزبرة يحد من خطر الاصابة بمرض الزهايمر والخرف وأمراض الجهاز العصبى.

6:تحتوى الكزبرة على بعض المواد المضادة للأكسدة وفيتامين أ وهى من الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بسرطان الرئة.

7:للكزبرة دور فعال فى علاج مشاكل العيون والرؤية وتعالج التهاب الملتحمة.

8:تساعد بذور الكزبرة على علاج ألم الطمث وتساعد على تدفقها.



الكزبرة

9:تحتوى على بعض الخصائص التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتحفز صحة الذاكرة .

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10:تعالج أمراض فقر الدم، حيث انها تحتوى على كميات عالية من الحديد التى تعالج الانيميا.

11:تعالج التهابات المفاصل والعضلات وتحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام.

فوائد الكزبرة على صحة البشرة والشعر

1: تعزز نمو الشعر وفروة الراس وتعالج الالتهابات .

2:تعمل على علاج تساقط الشعر وتقوى بصيلات الشعر.

3: لها دور فعال فى علاج قشرة الشعر والحد من الالتهابات والاحمرار.

4:تحافظ على صحة البشرة وتعمل على نضارتها وعلاج الجفاف والبقع.

5:لها دور فعال فى تأخير ظهور علامات الشيخوخة على البشرة.

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