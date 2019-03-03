شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب البنكرياس وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب البنكرياس هو التهاب مزمن ناتج عن تنشيط انزيمات الهضم التى يتم انتاجها فى البنكرياس مما يسبب ألم شديد وعدم القدرة على بذل اى مجهود ، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أبرز أعراض التهاب البنكرياس هى

أعراض التهاب البنكرياس



بنكرياس

1:يكون لون البول داكن.

2:تغيير لون البراز ايضا.

3:اصفرار الجلد والعينين.

4: ألم في الجزء العلوي من البطن أو في الجزء الأوسط من الظهر.

5:الغثيان والقئ.

6:الضعف الشديد والشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

7:فقدان الشهية والشعور بامتلاء البطن.

8: فقدان الوزن بدون سبب معروف.



التهاب البنكرياس

وتعتبر العلامة الأكثر شيوعًا للإصابة بالتهاب البنكرياس المناعي الذاتي، الموجودة في حوالى 80 في المائة من الأشخاص، هي اليرقان غير المؤلم بسبب انسداد القناة الصفراوية.





أسباب الاصابة بالتهاب البنكرياس

لا يوجد سبب محدد للإصابة بالتهاب البنكرياس ولكن هناك عوامل وأسباب مختلفة ومنها

1: الافراط فى تناول الكحول يزيد من خطر الاصابة بالتهاب البنكرياس.

2: الاصابة بالحصوات المرارية يسبب التهابات ومشاكل فى البنكرياس.

3:التعرض لعمليات جراحية فى البطن.

4: الاثار الجانبية لبعض الادوية.

5:التدخين.

6:التليف الكيسى.

7: العوامل الوراثية.

8: ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.

9: سرطان البنكرياس.

وهناك بعض المضاعفات التى يسببها التهاب البنكرياس ومنها

مضاعفات يسببها التهاب البنكرياس

1:قصور البنكرياس ، قد يؤثر التهاب البنكرياس المناعي الذاتي في قدرة البنكرياس على إنتاج إنزيمات كافية.

2:مرض السكر، نظرا لأن البنكرياس هو العضو المسئول عن إنتاج الأنسولين، فقد ينجم عن أي ضرر يلحق به الإصابة بداء السكري، وقد تحتاج إلى العلاج بالأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم أو الأنسولين.

3: حصوات البنكرياس، يمكن ايضا أن تسبب علاجات التهاب البنكرياس المناعي الذاتي، مثل استخدم الستيرويدات طويل الأمد، مضاعفات على الرغم من ذلك، يعيش الأشخاص الذين يتم علاجهم من التهاب البنكرياس المناعي الذاتي متوسط العمر المتوقع، حتى مع وجود هذه المضاعفات.

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