شكرا لقرائتكم خبر عن احمى كبدك واتخلى عن هذه العادات غير الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكبد من أهم أجهزة الجسم، وعنايتك بكبدك تساعدك على التمتع بصحة جيدة، ووفقا لتقرير نشره موقع care2 فإن الكبد يصفى سموم الجسم، لذا فلا يجب أن تهلكه بالكثير من العادات غير الصحية التى تعزز من تلفه سريعا.



الكبد

أبرز العادات غير الصحية على الإطلاق هى التدخين لأن الكبد يتحمل تنظيف الجسم من سموم السجائر العنيدة، ومن أبرز العادات الخاطئة التى يجب تجنبها هى شرب الكحوليات بأنواعها، فهذه المشروبات والخمور تساعد على إظهار الضعف فى الكبد خاصة إذا كنت تعانى من ضعف فى وظائفه، فضلا عن أن الكبد يعانى فى تنقيته للجسم من آثار الكحول وهو ما يضره كثيرا.



الكبد

ومن أبرز النصائح أيضا أن على الإنسان البعد عن الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون والتى يعانى الكبد عن تنقيته لها ومشاركته فى هضمها، ولذلك فإن السمن الصناعى والزيوت غير الصحية كلها تضر بالكبد فى حين أن المكسرات والزويت الباردة مفيدة له جدا، ويجب أن تهتم أكثر بتناول البصل والثوم، فالثوم يعمل على تحفيز الكبد على تخفيف حدة الكوليسترول، وذلك لوجود مركبات كبريتية بالثوم ما يحسن من التمثيل الغذائى وتمنع إنزيمات الكبد الضارة، إضافة إلى البصل الذى يحتوى على الكبريت والذى يعمل على تطهير الكبد، ما يجعله خيارا وإضافة جيدة لكل الأطعمة.