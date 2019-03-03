هل يمكن أن يؤثر التخدير على نمو الأسنان لدى الأطفال؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدام التخدير الموضعى أثناء إجراء جراحة الأسنان يمكن أن يؤثر على نمو الخلايا فى الأسنان، خاصة إذا تعلق الأمر بنمو أسنان الأطفال، أظهرت دراسة حديثة لأول مرة وفقا لتقرير موقع "sciencedaily"، أن التخدير الموضعى يمكن أن يؤثر على نمو أسنان الأطفال فى المستويات الجزيئية.



اسنان الطفل

جراحة الأسنان للأطفال

استخدم الباحثون خلايا بشرة أسنان دائمة لإجراء أبحاثهم وحددوا أن التخدير الموضعى المستخدم فى العيادات يمكن أن يؤثر على خلايا الأسنان.

ووفقا للباحثين فإن علاج الأسنان يستخدم فيه مخدر موضعى، وعلى الرغم من أن الجرعة القصوى من أدوية التخدير المختلفة محددة وفقا لكل فئة عمرية، إلا أن آثارها الجانبية على الأنسجة السنية لم يتم التحقق منها بالكامل حتى وقت قريب.

ووجدت الدراسة أنه كلما تعرض الشخص لتركيزات عالية من المخدر الموضعى، كلما زاد احتمال تعرضه للضرر من استخدامه على المدى الطويل، وذلك لأن التخدير يتداخل مع عمل بعض أنشطة الخلايا ، التى يمكنها أن تسبب ما يسمى بالموت الخلوى من خلال آلية تسمى البلعمة الذاتية.

وأكد الباحثون فى وقت لاحق أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات قبل أن يكون هناك ما يكفى من البيانات لتغيير المبادئ التوجيهية السريرية، وقالوا أيضاً إن الآباء يجب ألا يشعروا بالفزع عند تعامل أطفالهم مع طبيب الأسنان.



العناية باسنان الطفل

بل شددت الدراسة على ضرورة تقديم الكثير من الوعى من قبل الأباء لمساعدة أطفالهم على ممارسة نظافة الفم بدلاً من إجراء جراحات الأسنان غير الضرورية مثل خلع الأسنان.

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