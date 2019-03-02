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يعتبر غذاء ملكات النحل من أهم المكملات الغذائية الطبيعية التي يفضلها العديد من الأشخاص حول العالم ، ويرجع ذلك إلى فاعليته الكبيرة في علاج العديد من المشكلات الصحية والامراض ، وعلى المشكلات التي يعالجها غذاء ملكات النحل هي المشكلات المتعلقة بالقدرة الجنسية عند الرجال والنساء .
ويتم إنتاج غذاء ملكات النحل عن طريق عاملات النحل في الخلية ، وينتج النحل هذا الغذاء ويقدموا كغذاء لليرقات الصغير التي يقع عليها الاختيار لتكون هي ملكة الخلية المستقبلية ، وذلك لان غذاء الملكات يجعل اليرقات تنموا بشكل جيد وبصحة جيدة ، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتحدث عن غذاء ملكات النحل وطريقة استخلاصه ، وأيضاً الأمراض التي يعالجها غذاء ملكات النحل وطريقة استخدامها .
الأمراض التي يعالجها غذاء ملكات النحل
– علاج امراض القلب والاوعية الدموية .
– علاج ضغط الدم .
– علاج مشكلات الكولسترول في الجسم .
-الوقاية من السرطان .
– يمنع الالتهابات .
– تأخر ظهور علامات الشيخوخة .
– تعمل علي نقص الوزن .
– زيادة قوة العضلات .
– زيادة مناعة الجسم .
– الحفاظ علي قوة الشعر .
– الحفاظ علي صحة الكبد .
– الحفاظ علي صحة البشرة .
– يساعد علي التئام الجروج .
– علاج قرحة المعدة .
– القضاء علي الأنيميا .
– التقليل من اعراض الاكتئاب .
– علاج مشكلات العقم .
– منظم جيد للشهية .
فوائد غذاء ملكات النحل للجنس عند الرجال وكيفية استخدامه
لقد اثبتت الأبحاث العلمية الفاعلية الكبيرة لغذاء ملكات النحل في تحسين العملية الجنسية عند الرجال ، حيث يتكون الغذاء من عناصر هامة ، حيث يحتوي غذاء ملكات النحل على العديد من الفيتامينات مثل ( فيتامين أ ، فيتامين ي ، فيتامين سي ، فيتامين ك ، فيتامين د ) ، وأيضاً يحتوي على عناصر هامة مثل ( البيوتين ـ حمض أسكوربيك ، البانتو ينك ، الجلوكوز ، الفركتوز ، السكروز ، المالتوز ، الريبوز ، ما نوز ، الاحماض الأمينية ) كما يحتوي غذاء ملكات النحل على الكربوهيدرات ، وأيضاً المواد الدهنية .
طريقة استخدام غذاء ملكات النحل للجنس
يمكن تناول من 4 إلي 5 جرام من غذاء ملكات النحل يومياً قبل تناول الأفطار ، كما يمكن خلطه بالعسل ، ولكن يجب الحذر من تناوله بكثرة حتي لا يتسبب في مشكلات صحية كبيرة قد تصل إلي الوفاة .
أضرار غذاء ملكات النحل وكيفية تجنبه
1- قد يسبب تناول غذاء ملكات النحل الشعور بالدوران ، ولذلك ينصع بشراب كمية كبيرة من المياه بعد تناوله .
2- قد يسبب تناول غذاء ملكات النحل الشعور بألم المعدة ، ويمكنك تجنب ذلك عن طريق شرب النعناع الساخن .
3- من الممكن أن تصاب عند تناول غذاء ملكات النحل للإصابة بالكحة والسعال ، ويمكنك تجن ذلك عن طرق تناول مشروب ساخن ويفضل أن يكون من الأعشاب .
4- إذا لاحظت ظهور أي مشكلة في الجهاز التنفسي عليك التوقف عن تناول غذاء ملكات النحل .
5- عليك التأكد بأنك غير مصاب بأي حساسية قد تهيج جلدك عند تناول غذاء ملكات النحل .
أفضل ما قيل عن عسل النحل
– يشبه الكلام النحل: فيه العسل وفيه الإبر.
– البعض يتلذذ بطعم العسل والآخر يتلقى إبر النحل .
-رائحة الصدق.. هي كماء الورد، وقطر الزهر، شيء من عسل وسكر، وأشياء تسر الفؤاد! .
– لا تكن متفوقاً في عالم منحط لأنك ستكون بقعة عسل في عالم من الذباب سيفنى العسل و يتبقى الذباب
– لماذا لا يدربون المروحيات على جني العسل من الشمس ؟ .
– عندما يفقد العسل يكتفي بالدبس .
– النحلة تجد المتعة في جني العسل من الزهرة ، والزهرة أيضا تجد المتعة في إعطاء الرحيق للنحلة ، والنحلة والزهرة تجدان حاجة ونشوة في الأخذ والعطاء .
– اذا ذهبت بحثاً عن العسل فيجب ان تتوقع لدغ النحل .
– المرأة نحلة رائعة ، تعشق الزهور ، و تعطيك العسل ، و لكنها قد تلسعك .
– طعم العسل مر في فم المريض .
– ليس من أغراك بالعسل حبيبا بل من نصحك بالصدق عزيزا .
– لم يصنع العسل لتأكله الحمير .
– أفى أى تراث شعب فى الدنيا مثل يقول :الكسل أحلى مذاقاً من العسل .إلا ذلك التراث العظيم .. تراثنا .
– إن البطالة و الكسل أحلى مذاقاً من العسل .
– حلاوة العسل هو العسل نفسه يقول ابن عربي .
– طعم العسل مر في فم المريض .
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