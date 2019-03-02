انت الان تتابع موضوع مواضع الحجامة للضعف الجنسي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعاني الكثير من الرجال من مشكلة الضعف الجنسي، وتتمثل المشكلة في عدم قدرة العضو الذكري “القضيب” في الانتصاب بشكل طبيعي لفترة كافية أو بمعنى أصح فترة طويلة وطبيعية، حتى يشعر كلا من الزوجين بالنشوة الجنسية ، ولكن تتسبب تلك المشكلة في عدم وصول الزوجين إلى تلك الحالة المطلوبة بالعلاقة الحميمة.

أسباب الضعف الجنسي

هناك العديد من الأسباب تؤدي إلى مشكلة الضعف الجنسي ومن أهمها حدوث تغيرات في هرمون الذكورة، بالإضافة إلى وجود اضطرابات في الأعصاب أو الأوعية والعضلات الدموية الموجودة في الجهاز التناسلي عند الرجل، ومع مرور الوقت تتطور تلك المشاكل إلى حدوث مشكلة في الانتصاب، ولذلك يلجأ هؤلاء الرجال إلى العلاج الطبيعي لتنشيط الجهاز والعضلات مرة أخرى، حتى تنتهي المشكلة بشكل كامل.

فليس من المشترط أن يتم العلاج بالطرق الطبيعة أولا، فهناك طرق اعتيادية على العلاج وهي الذهاب إلي الطبيب المختص بأمراض الذكورة والحصول على العلاج المناسب، وتعتبر الحجامة من أكثر الطرق الطبيعية التي تساعد على علاج الضعف الجنسي بنتائج واضحة.

أهمية الحجامة لعلاج مشكلة الضعف الجنسي

تعمل الحجامة على التخلص من التورمات العضلية والتخلص أيضا من مشكلة الأوعية الدموية الموجودة في الجهاز التناسلي ، كما أنها تمنع وجود التجلطات والأمراض العضوية، وبجانب كل ذلك تعمل الحجامة على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، مما يساعد على العلاج من الاكتئاب أو شدة التوتر، مما يحفز العملية الجنسية.

فوائد الحجامة لعلاج مشكلة الانتصاب

بجانب الفوائد العلاجية التي تقدمها الحجامة لعلاج مشكلة الضعف الجنسي ككل، هناك فوائد خاصة لعلاج مشكلة الانتصاب عند الرجال بشكل خاص، ويمكننا توضيح تلك الفوائد من خلال الآتي :

– تعمل الحجامة على التخلص من آثار الضغط العصبي والتوتر لدي الرجال، حيث أنها تخلص الجسم من السموم من خلال خروج الدم الفاسد، مما يساعد بشكل كبير على تهيئة العضو الذكري للدخول بعلاقة بدون مواجهة أي مشكلة من مشاكل الضعف الجنسي.

– تساعد الحجامة بشكل عام على تنشيط الدورة الدموية بجميع أجزاء الجسم لدي الرجال، مما يؤدي بالتأكيد إلى وصول وتدفق الدم بشكل طبيعي إلى جميع أعضاء الجسم، وبالتالي سيصل الدم بشكل طبيعي إلى الجهاز التناسلي، وحينها لن يتم مواجهة مشكلة الضعف الجنسي مرة أخرى.

– كما تعمل الحجامة على توسيع الأوعية الدموية بنسبة كبيرة، مما يخلص الجسم من أمراض تورم العضلات والأوردة التي يعاني منها البعض في الجهاز التناسلي، مما يقي جسم الرجل حينها من الألم أو المضاعفات الخطيرة.

– تساعد الحجامة بشكل غير مباشر أيضا في علاج الضعف الجنسي، حيث أن الحجامة تعمل على علاج أمراض السكر والضغط، وبالتالي يتم التخلص من الضغط على الأعصاب وستبدأ القدرة الجسدية في التحسن.

أفضل مواضع الحجامة لعلاج الضعف الجنسي

بناء على تلك جميع الفوائد التي ذكرناها تعتبر الحجامة أفضل العلاجات الطبيعية لمشكلة الضعف الجنسي ، ولكن لتحقيق وتطبيق ذلك العلاج لابد من وضع الحجامة بمواضعها الصحيحة وتتمثل تلك المواضع في الآتي :

– الموضع الأول هو أسفل الرقبة مباشرة ، ويساعد ذلك الموضع في التخلص من التوتر الذهني والصداع الناتج عن الضغوط اليومية ، أما الموضع الثاني فهو عند الفقرات المقابلة للمعدة ، حيث تعمل تلك المواضع على التجفيف من آلام الجسم بشكل كبير والتخلص من أمراض المعدة مثل التهاب القولون وغيره.

– أما بالنسبة للموضع الثالث فهو عند الفقرات الموجودة أسفل الظهر، وتساعد تلك المواضع في تنشيط الجهاز العصبي والتخلص من الشعور بالتوتر ، كما أنها تعمل على تحفيز وتنشيط الأوعية الدموية التي توصل الدم وتجعله يتدفق للجهاز التناسلي.

– وبالنسبة للوضعية الرابعة والأخيرة هي المنطقة الموجودة أسفل البطن ، وتساعد الحجامة في تلك المنطقة على تنشيط الجهاز التناسلي بشكل مباشر، حيث أنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية والأوردة المارة بالجهاز التناسلي الخاص بالرجل ، مما ينهي مشكلة عدم الانتصاب بالشكل الطبيعي.

– يتم عمل الحجامة بتلك المواضع الهامة لعلاج الضعف الجنسي على يد متخصص ، فلا يمكن عملها بشكل عشوائي علي يد غير متخصصين لتجنب عملها بشكل خاطئ ، لذلك يقوم بعملها بعض الأطباء المتخصصين وبعض المراكز الطبية التي تستخدم العلاج الطبيعي لعلاج مثل تلك الحالات بشكل طبي مضمون.