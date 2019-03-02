"أحلى دُنيا" يُناقش الحساسية والمناعة في إذاعة الشرق الأوسط

يستضيف برنامج "أحلى دنيا " في إذاعة الشرق الأوسط ، الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال الأحد 3 مارس / آذار في تمام 12.15 ظهرًا، للتحدث عن : الجديد في حساسية الأنف، الأنف و التهاب الملتحمة التحسسي الحاد الموسمي، أجسام الأنف الغريبة، الصدمة التحسسية ،العواصف الترابية و حساسية الأتربة ، العواطف و التوتر والربو ، حتى لا تتوقف أهدابك التنفسيه عن العمل ، فيتامين د والحساسية و المناعة المخاطية ، احذر غاز أوَل أكسيد الكربون، الفجل مضاد للحساسية و يرفع المناعة ، الألياف والبكتيريا والمناعة ، البرنامج تقديم مها حامد.

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