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تعد مادة البرافين من المواد الطبيعية القابلة للاشتعال السريع، وهي من المواد أيضا التي لا رائحة لها وغير قابلة للذوبان في الماء، وهي من المواد التي يتم استخلاصها عمليا من النفط، ومن الممكن أن تجدها على الحالة الصلبة وهي صورة شمع البرافين، أو الشكل السائل المعروف تحت مسمى الكيروسين أو زيت البرافين، وهو من الزيوت التي لها استخدامات عدة خاصة في مجالات التجميل والتغذية وغيرها من المجالات المتعددة.

فوائد زيت البرافين

لزيت البرافين العديد من الفوائد العامة والتي تتمثل في النقاط التالية.

1- يستخدم زيت البرافين في صناعة العديد من الأدوية والتي تعطي للكبسولات الصلابة التي تظهر عليها ويتم وضع كميات قليلة من زيت البرافين بمعدل معين حتى لا تمثل ضرر وخطورة على الجسم في المستقبل.

2- التخلص من الإكزيما الطفولية فقد أكدت التجارب على أن وضع ملعقة من زيت البرافين على كل لتر من الماء ومن ثم وضعها على المنطقة المصابة بالإكزيما من التخلص منها بشكل نهائي مع تجنب عدم فرك المنطقة.

3- زيت البرافين أيضا من الزيوت التي لديها القدرة على التخلص من تيبس وألم المفاصل من خلال غمس العضو المصاب في ماء ساخن مضاف إليه زيت البارافين لمدة تصل إلى 40 دقيقة.

4- ومن الممكن استخدام البرافين كملين للمعدة وذلك من خلال وضع كمية قليلة من زيت البرافين مع الماء وتناوله مع مراعاة تناول المشروب مرة واحدة فقط في اليوم وحتى الحصول على النتيجة المطلوبة.

5- مفيد جدا للشعر من خلال وضع كمية من الزيت في الماء ووضعه على الشعر ونتركه على الشعر لمدة ساعة فهو فعال في التخلص من مشاكل الشعر المختلفة من التقصف والهيشان وغيرهم من المشاكل.

6- مفيد في التخلص من مشاكل الجلد وخاصة التشققات نظرا لاحتوائه على المرطبات ويزيل التجاعيد ويكسب الجلد المزيد من النعومة والرطوبة.

7- يدخل في صناعات المراهم حتى يكسبهم الصلابة التي يظهر عليها.

8- من الممكن خلط زيت البرافين مع الزيوت الطبيعية الأخرى بهدف الحصول على نتيجة جدية على البشرة ولكن يحذر الخبراء من خلطه مع زيت الخروع لضررهم البالغ على البشرة عند خلطهم مع بعضهم البعض.

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9- يدخل في العديد من الوصفات المختلفة والتي من بينها وصفات تكبير الثدي حيث يتم خلط كمية من زيت البرافين وزيت اللوز والفازلين مع بعضهم البعض وبكميات متساوية ويتم دهان الصدر بهم يوميا قبل النوم وتغطيته بقطعة من القماش ومع تكرار تلك الوصفة يوميا يمكنكم الحصول على النتيجة المرغوب بها.

10- كما يتم اللجوء له لصناعة الشموع وأيضا استخدامه وقود إنارة المصابيح.

11- يدخل أيضا في الصناعات الغذائية حيث يتم وضعه على الطعام حتى يكتسب البريق واللمعان.

فوائد زيت البرافين للشعر

كما يوجد العديد من الفوائد الأخرى لزيت البرافين بالنسبة للشعر والتي من بينها ما يلي.

1- إن هذا النوع من الزيوت الطبيعية لديها القدرة على تخليص الشعر من المشاكل التي من الوارد التعرض لها.

2- فهو فعال في الحد من مشاكل فروة الرأس والتي تتمثل في كثرة الإفرازات ومن ثم التعرض إلى قشرة الشعر.

3- من الممكن استخدام زيت البرافين من أجل التخلص من الصدفية التي تظهر على فروة الرأس.

4- كما يستخدم كحمام زيت للشعر للحصول على الفوائد التي توجد به للشعر من خلال وضعه على الشعر مثل حمام الزيت ولف الشعر طوال الليل.

5- في حالة وجود مشكلة ما بالشعر من الأفضل استخدام الزيت على الشعر مرتين أو ثلاثة مرات على الأكثر خلال الأسبوع للتخلص من مشاكل الشعر.

6- مفيد في تخليص الشعر من مشكلة الجفاف ويساهم في منح الشعر المزيد من الرطوبة واللمعان.

7- كما من الممكن استخدامه في الحد من مشاكل الشعر المختلفة من ظهور الحبوب والتقرحات التي قد يعاني منها البعض.

فوائد زيت البرافين للبشرة والجلد

ومن بين الفوائد التي توجد في زيت البرافين بالنسبة للبشرة ما يلي.

1- يعد زيت البرافين من الزيوت الطبيعية التي لها الكثير من الخصائص الهامة والتي تساهم في الحد من مشاكل الجلد فهو يحميها من تقلبات المناخ ويحافظ على رطوبة الجلد ونعومته بشكل كبير.

2- يساهم في ترميم الجلد الجاف وتخليصه من المشاكل التي ظلت تعاني منها البشرة.

3- كما أن له دور كبير في الحد والتقليل من علامات التقدم في العمر التي تظهر على منطقة الرقبة من خلال دهان زيت البرافين على تلك المنطقة كما يعمل على الحد من البقع الداكنة في الظهور مع التقدم في العمر.

4- لا ينصح الخبراء بوضع زيت البرافين على الجلد ومن ثم التعرض إلى الشمس لخطورته البالغة وفي حالة الرغبة في الخروج من الأفضل غسل البشرة جيدا.