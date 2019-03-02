6 دول تضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل

باريس - لايف ستايل
تبحث المرأة دائما عن المساواة مع الرجل، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء فعليكِ العيش في واحدة من 6 دول حول العالم.
ذكر تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" أن البنك الدولي يعد فرنسا، وبلجيكا، والسويد، ولوكسمبورغ، ولاتفيا، والدنمارك تساوي بين الرجل والمرأة قانونا.
واعتبر تقرير البنك الدولي عن "المرأة والعمل والقانون" لعام 2019، والذي نشر هذا الأسبوع، ويقيس "التمييز" في 187 دولة حوال العالم، أنه منذ عقد سابق لم تكن أي دولة تمنح الرجال والنساء حقوقا متساوية.
ويقيس المؤشر 8 مؤشرات تؤثر على القرارات الاقتصادية التي تتخذها النساء بدءا من حركية الحركة حتى الحصول على معاش تقاعدي، حيث حصلت 6 دول فقط على علامات كاملة.
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