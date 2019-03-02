محمد أبوالنجا يُوضِّح مدى خطورة البدانة على الأطفال

كشف الدكتور محمد أبوالنجا أستاذ مساعد الجراحة في جامعة عين شمس واستشاري السمنة، عن خطورة بدانة الأطفال بسبب عوامل الخطر القلبية الوعائية المرتبطة بالسمنة في مرحلة الطفولة، لأنها تؤدي إلى زيادة انتشار الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والوفيات في مرحلة البلوغ.

وأوضح محمد أبوالنجا، خلال حديث خاص له إلى "لايف ستايل"، أن هناك أمراضا عدة ستزامن سمنة الأطفال أبرزها، أمراض السكري من النوع الثاني، واختلال دهنيات الدم، ومتلازمة الأيض، وفرط الأنسولين، التغيرات في ضغط الدم، وحصى في المرارة، ومتلازمة المبيض متعدد الكيسات.

وبيّن أنه للحفاظ عن الوزن المثالي يجب الالتزام بالحمية الغذائية وزيادة النشاط البدني ما يساعد على تخفيف الوزن، منوها بضرورة أن يكون مقدار السعرات الحرارية المستهلكة مساويا لمقدار السعرات الحرارية التي يصرفها الجسم، وعند البدناء يجب أن يكون مقدار السعرات الحرارية المصروفة أكبر من المستهلكة لتحقيق فقدان الوزن، لذلك فإن تقليل مقدار الطاقة المستهلكة بمقدار (500- 1000) سعر حرارية يوميا يؤدي إلى إنقاص الوزن بمقدار 2 إلى 4 كيلو أسبوعيا، وبمعدل 8% من الوزن الابتدائي بعد 6 أشهر، وذلك من خلال الالتزام بتناول طعام صحي متوازن، فضلا عن التمارين الرياضية.

ولفت إلى أنه إذا لم تجدِ الطرق التقليدية من التحكم في الطعام وممارسة الرياضة، فإن أفضل فرصة لإنقاص الوزن على المدى الطويل تكون باللجوء إلى جراحات السمنة، عن طريق جراحة مفتوحة أو بالمناظير وهذا الأكثر استخداما.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- أبو النجا ل يؤكد أن "السمنة" لها خطر كبير على خصوبة الرجال

- أطباء يطورون اختبار دم لمرضى السكري لإنهاء حقن الأنسولين اليومية