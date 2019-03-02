شكرا لقرائتكم خبر عن السجائر الإلكترونية "ليست آمنة لرئتيك".. إعرف ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذرت دراسة علمية حديثة من استخدام السجائر الإلكترونية لأنها ليست آمنة على الرئة كما يعتقد البعض، ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أن احتمال تعرض مدخنى السجائر الإلكترونية للصفير وصعوبة في التنفس أكثر من الضعف بالمقارنة بأولئك الذين لا يدخنون.

وتحدث هذه الأعراض عندما تصبح المسالك الهوائية ملتهبة وضيقة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن ، ارتجاع الحمض ، فشل القلب وحتى سرطان الرئة.

في حين يعتقد الخبراء عمومًا أن السجائر الإلكترونية أقل ضررا من السجائر ، لكن الدراسات ربطت بين استخدامها ومرض القلب والسرطان.

وتشير أحدث الأبحاث التي أجراها مركز جامعة روشستر الطبي إلى المخاوف المتزايدة بشأن السجائر الإلكترونية.

وقالت الدكتورة "ديبورا اوسيب" وهي استاذة في قسم العلوم الصحية العامة إن "الرسالة التي يتم وضعها فى الاعتبار هي أن السجائر الالكترونية ليست آمنة عندما يتعلق الأمر بصحة الرئة".

وأضاف الباحثون أن التغييرات التي نراها مع السجائر الإلكترونية، سواء في التجارب المعملية والدراسات من الناس الذين يدخنوها ، تتفق مع العلامات المبكرة من أضرار الرئة ، وهو أمر مثير للقلق للغاية.