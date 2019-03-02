انت الان تتابع موضوع مصادر الكورتيزون الطبيعي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الكورتيزون هو واحد من عائلة هرمونات الستيرويد التي تفرزها القشرة (الطبقة الخارجية) من الغدة الكظرية ، وقشرة الغدة الكظرية هي العضو الرئيسي في الاستتباب (قدرة الجسم على البقاء مستقرا داخليا حتى في وجود تغيرات مرهقة في البيئة ، مثل البرودة الشديدة والجوع والعطش والخطر)، ويتم تصنيف الستيرويد القشرونى ، ويدعى الكورتيكوستيرويدات أو الكورتيكوئيدات ، وفقًا لما يقوم به، مثل السيطرة على استقلاب السكريات (عملية مستمرة في الكائنات الحية التي يتم تقسيم المادة فيها إلى وحدات أبسط أو فضلات) ، أو السيطرة على استقلاب المعادن والماء.

تأثيرات الكورتيزون

الكورتيزون له تأثيرات واسعة داخل الجسم، أنه يؤثر على عملية التمثيل الغذائي للبروتين ، والكربوهيدرات ، والدهون ، وظائف نظام القلب والأوعية الدموية ، والكلى ، والعضلات الهيكلية ، والجهاز العصبي ، وغيرها من الأجهزة والأنسجة، وبسبب هذا ، يجب استخدامه بعناية، العلاجات الكورتيكوستيرويدية على المدى البعيد لها بعض الآثار الجانبية الخطيرة، وتشمل هذه الوذمة (احتباس السوائل) ، وحموضة عالية في المعدة ، ونمو بطيء في الأطفال ، وهشاشة العظام (مرض عظمي ، يؤثر بشكل خاص على النساء المسنات ، التي تقلل من كتلة العظام وتصبح عظام مسامية ، أو مليئة بالثغرات الصغيرة ، والضعيفة) ، وإعادة توزيع من الدهون في الجسم يمكن أن يؤدي إلى اضطراب يسمى متلازمة كوشينغ .

يتم استخدام الكورتيزون والكورتيكوستيرويدات بشكل رئيسي في علاج النواقص في مجمع الغدة النخامية والكظرية، على سبيل المثال ، يتم استخدامها كهرمونات استبدال في مرض أديسون ، وبالنسبة للأشخاص الذين تمت إزالة الغدد الكظرية منهم، كما أنها توصف للحد من التهاب (تورم) في الربو القصبي ، والحساسية ، والتهاب المفاصل ، وغيرها من أمراض النسيج الضام، ولها استخدامات أخرى تشمل العلاج لبعض أنواع أمراض الكلى ، والأمراض التي تؤدي إلى التهاب في العين ، تهيج الجلد ، وبعض أمراض الجهاز الهضمي. يمكن استخدام الجلوكوكورتيكويدز في بعض أنواع علاج السرطان ، ويستخدم البردنيزون الجلوكوكورتيكويد مع عقار السيكلوسبورين للمساعدة في تقليل الاستجابة المناعية للجسم ومنع رفض الأعضاء المزروعة .

أين أجد الكورتيزون

1- الحبهان.

2- القرنفل.

3- الروزماري.

4- البردقوش.

5- اللبان المر ” الذكر “.

6- العرقسوس.

تاريخ الكورتيزون

تم تقديمه في عام 1948 بسبب تأثيره المضاد للالتهابات في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي ، وقد تم استبداله إلى حد كبير بالمركبات ذات الصلة التي لا تنتج بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، وقد تم عزل الكورتيزون والعديد من الستيرويدات الأخرى من إفراز قشرة الغدة الكظرية في الفترة 1935-1948 من قبل عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي إدوارد سي كيندال، في أعقاب ملاحظات سابقة بأن إفراز القشرة الكظرية ضروري للحياة، وكانت كميات هذه المواد المتاحة من المصادر الطبيعية صغيرة جدًا للتقييم السريري ، ولكن كمية مفيدة من الكورتيزون تم إنتاجها من حمض الديوكسي هليك ، وهو مكون من المادة الصفراوية، وفي عام 1948 جرب كندال وفيليب إس هينش الكورتيزون على المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، وكانت تجاربهم السريرية ناجحة إلى حد كبير ، وأدت تحسينات العملية التحضيرية إلى خفض تكلفة الدواء من 200 دولار لكل غرام في عام 1949 إلى 50 سنتًا في عام 1965 .

ينشط الكورتيزون في المقام الأول كعامل للتحويل السريع للبروتينات إلى الكربوهيدرات (جلايكورتيكود)، وإلى حد ما ينظم استقلاب الملح في الجسم (قشري معدني)، ومع ذلك ، فإن الجرعة العلاجية ، عند استخدامها كعقار مضاد للالتهابات ، هي أكبر بكثير من الكمية الموجودة عادة في الجسم ، وتصبح الوظائف البسيطة للهرمون مبالغ فيها ، مما يؤدي إلى الوذمة (التورم) ، وزيادة حموضة المعدة ، وعدم التوازن في استقلاب الصوديوم والبوتاسيوم والنيتروجين، وقد أدى البحث المستمر إلى تعاطي الأدوية التي تعزز نشاط الجلايكورتيكود وإزالة الإجراءات غير المرغوب فيها عمليا .

تفاعل أدوية الكورتيزون مع الأدوية الأخرى

يمكن أن يتفاعل الكورتيزون عن طريق الفم مع أدوية أخرى أو فيتامينات أو أعشاب قد تتناولها، والتفاعل هو عندما تغير المادة طريقة عمل الدواء، وهذا يمكن أن يكون ضارًا أو يمنع الدواء من العمل بشكل جيد، وللمساعدة على تجنب التفاعلات ، يجب على الطبيب أن يدير جميع أدويتك بعناية، تأكد من إخبار طبيبك عن جميع الأدوية والفيتامينات والأعشاب التي تتناولها، ولمعرفة كيف يتفاعل هذا الدواء مع شيء آخر تتناوله ، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي .

تستخدم أقراص الكورتيزون عن طريق الفم لعلاج على المدى القصير والطويل الأجل، ويعتمد طول فترة العلاج على حالتك، وتأتي المخاطر إذا كنت لا تأخذ على النحو المنصوص عليه، إذا توقفت عن تناول هذا الدواء فجأة أو لم تتناوله على الإطلاق فقد يكون لديك أعراض انسحاب، وإذا كنت بحاجة إلى التوقف عن تناوله ، فإن طبيبك سوف يقلل من الجرعة ببطء مع مرور الوقت، وإذا كنت لا تتناول هذا الدواء على الإطلاق ، فلن تتم معالجة حالتك وقد يزداد سوءًا، إذا فقدت جرعة الدواء أو لم تأخذ الدواء في الموعد المحدد قد لا يعمل الدواء الخاص بك بشكل جيد أو قد يتوقف عن العمل تمامًا، لكي يعمل هذا الدواء بشكل جيد ، يجب أن يكون هناك كمية معينة في جسمك طوال الوقت .