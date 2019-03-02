تمارين للتخلص من السيلوليت

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يدعي المدربون أنه إذا عرفتم فقط التحركات الصحيحة فإن مناطق الاضطرابات التي بها سيلوليت سوف تختفي وسيكون جسدك خاليا من الدهون، ولكن هل يمكن أن تتخلص بعض التدريبات من السيلوليت حقا، يتطلب التخلص من السيلوليت ممارسة سليمة وكذلك التغذية والدورة الدموية الصحيحة، والتحكم في هرمونات تخزين الدهون التي أكثر انتشارا في الجزء الأسفل من الجسم، وتقول المدربة الشخصية أريان هوندت وهي مؤسس بروكلين معسكر الجسر، أنه يحدد علم الوراثة مقدار السيلوليت الذي يمتلكه الشخص وكذلك الجنس فالمرأة أكثر عرضة للسيليوليت لأن على عكس معظم الرجال يميلون إلى تخزين الدهون في الفخذين والوركين والأرداف .

ولسوء الحظ هذه العوامل تعني أن بعض الناس مقدر لهم أن يكون لديهم السيلوليت بغض النظر عن مدى صعوبة عملهم ومجهودهم، ولكن هناك طرق للحد من ظهوره، وإن مفاتيح برنامج تدريب جيد لمكافحة السيلوليت هي فقدان الدهون في الجسم، وثبات العضلات تحت الجلد، واتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، وتعزيز الدورة الدموية وتدفق الدم .

تمارين رياضية للتخلص من السيلوليت

1- الدوران

تعزيز الدورة الدموية الخاصة بك عن طريق الحصول على التدليك والقيام بالتمارين المنتظمة التي تنطوي على تدريب القوة وتمارين القلب، كما أن الاستحمام الذي يتحول من الساخن إلى البارد يمكن أن يعزز الدورة الدموية .

2- اتباع حمية

تناول غذاء قليل الدسم يتكون من البروتينات الخالية من الدهون والخضروات هو أحد طرق فقدان الدهون في الجسم، وتجنب السكر والنشا والكحول والأطعمة المصنعة والفاكهة السكرية، كما إن خفض كمية الكربوهيدرات سيساعد أيضا على، الأطعمة التي تحتوي على مؤشر غليكسيمي منخفض أظهر أنها تساعد في إنقاص الوزن، طبقا لكلية هارفارد للصحة العامة .

3- تدريبات القوة

ثبات العضلات تحت السيلوليت سيساعد على تحسين مظهر البشرة، ركز على خطوات تدريب القوة التي تتكون من أوتار الأمعاء والرباعي والأرداف والوركين، وتهدف إلى تدريب الجزء السفلي من الجسم مرتين على الأقل في الأسبوع، مما يزيد من خفض الوزن ومع مرور الوقت تظهر عضلاتك، ومن بين أكثر تمارين الجسم السفلي فعالية هي :

1- الدفع للأمام

ويستهدف الدفع الثابت بشكل فعال جميع عضلات الجسم السفلي، خذ خطوة واحدة كبيرة إلى الأمام وخفض جسمك بحيث يشكل كلا ركبتيك زوايا 90 درجة، مع الحفاظ على ركبتك الأمامية على الكاحل، والعودة إلى وضع البداية، واستهدف 30 إلى 50 عدة على كل ساق .

2- تمرين الاسكوات

الوقوف مع القدمين أوسع قليلا من مسافة الكتفين وبصرف النظر عن اصابع القدم، ثني الركبتين وخفض الجذع والحفاظ على ظهرك مستقيم، والنزول ببطيء مثل الجلوس على الاريكة، اضغط على عضلات الفخذ الخاص ثم عد إلى وضعية الوقوف .

3- القرفصاء

الوقوف مع القدمين مسافة الورك بعيدا وتمتد ساق واحدة طويلة أمام الجسم، ثم جلب اليدين إلى الوركين أو الجزء الأمامي من الجسم لتحقيق التوازن، والجلوس مرة أخرى في القرفصاء مع الوزن في كعب القدم، ثم الوقوف ببطء مرة أخرى باستخدام العضلات الخاصة بك وألم في اوتار الركبة، وكرر للعدد المطلوب من الممثلين وجوانب التبديل .

4- اندافع الجانب

ابدأ بالوقوف مع الساقين بشكل أوسع قليلا من مسافة الكتف بعيدا عن القدم وأصابع القدم إلى الأمام، وقم بتحويل جسمك إلى ساق واحدة وثني الركبة حتى تصل إلى زاوية 90 درجة والساق الأخرى مستقيمة، قم بالنزول ببطيء علي ساق ثم العودة إلى المركز والتبديل على الجانبين .

ما هو السيلوليت

باختصار السيلوليت هو نوع من الدهون، ومع ذلك يبدو أن مظهره فريد من نوعه، ويكون السيلوليت غير ظاهر هذا لأن هذا النوع المعين من الدهون تحت الجلد عالق بين العضلات والحبال الليفية التي تربط الجلد بالعضلة، وكلما ازدادت الخلايا الدهنية التي تتراكم ازداد ضغطها على الجلد وتسببت في هبوط تلك الحبال، وهذا يخلق مظهر “السمنة” الذي نكره جميعا، وكلما كانت ألياف العضلات في أي جزء من جسمك كلما كان من السهل على الدهون أن تضغط مثل الوسائد الصغيرة وتختفي .

في أي عمر تحصل على السيلوليت

بعد البلوغ يمكن لأي شخص الحصول على السيلوليت، وبغض النظر عن وزنه يمكن للفتيات الصغيرات الحصول عليه، ولكنه في الواقع يصبح أكثر وضوحا في النساء المسنات لمجرد أن جلدهن أرق، بالإضافة إلى ذلك فإن النساء والرجال على حد سواء يميلون إلى الحصول على الدهون ويفقد العضلات مع التقدم في العمر، وكلاهما يساهم في الحصول على السيلوليت .

أين يظهر السيلوليت عادة وهل هو وراثة

يمكن أن يظهر السيلوليت في أي مكان تتراكم فيه الدهون، لكنه الأكثر شيوعا في المؤخرة والفخذين، وهذه المناطق تحمل أكثر الدهون لذلك لديهم بطبيعة الحال أكثر من فرصة لتراكم السيلوليت، ويميل السيلوليت إلى المرور عبر العائلات لأنه وراثي، ولكن هناك تمارين خاصة لقوة التدريب التي يمكن أن تساعد في الحد من ظهور السيلوليت في الجزء السفلي من جسمك، ويمكن للناس النحيفة الحصول على السيلوليت، فوجود السيلوليت لا يعني أنك تعاني من زيادة الوزن، وحتى الناس النحيفة لديهم ذلك، ومع ذلك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن فقد يؤدي فقدان الوزن إلى تقليل نسبة السيلوليت .